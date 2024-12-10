"20 днів у Маріуполі" увійшов в топ-10 запитів Google. Які ще фільми шукали українці
Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" стала фільмом, який українці найбільше шукали у Google у 2024 році.
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Наприкінці року Google традиційно поділився рейтингом пошукових запитів українських користувачів. Серед усіх питань, з якими до пошуковика зверталися українці, також є фільми.
У цій категорії лідером став фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який приніс Україні премію Оскар. Документальна стрічка також потрапила до категорії "Найпопулярніші запити року" – тут вона на 9 позиції.
Стрічку "20 днів у Маріуполі" створили на основі матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press відправляли з Маріуполя в світові ЗМІ, розповідаючи про страшні події в місті - перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.
На другій і третій позиціях – анімація "Думками навиворіт 2" та космічна фантастика "Дюна. Частина друга".
Закрив десятку найпопулярніших запитів український фільм жахів "Конотопська відьма".
На відміну від минулого року, в рейтингу запитів українців не опинився жоден російський фільм.