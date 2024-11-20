На фронті загинув актор Чернігівського музично-драматичного театру Петро Великий

На фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка Петро Великий.

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Про це театр повідомив у своєму Instagram.

"На щиті…Петро Великий. Для вас - Голохвастов. Ерік. Юда. Бернар…Для нас - батько, актор, друг, воїн, Герой", – йдеться в повідомленні театру.

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Також про загибель актора-військового у Facebook написав заступник директора театру Олександр Майшев.

"На щиті… Герой Петро Великий. Великий актор Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка. Наш Великий… Біль…" – зазначив він.

Майшев закликав також допомогти доньці загиблого Петра Великого, яка також є актрисою цього театру.

Про Петра Великого

Петро Великий народився 3 січня 1976 року у Харкові. Закінчив акторський факультет Харківського інституту мистецтв ім. П. Котляревського. Працював у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі з 2004 року.

Зіграв на його сцені понад 35 ролей, серед яких найбільш відомі: Голохвостий у "За двома зайцями", Петро у п'єсі "Земля", Карпо в "Кайдашевій сім'ї", Перелісник у "Лісовій пісні".

Петро Великий на сцені Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приєднався до лав захисників країни.