"Маю захищати свою країну": на фронті загинув 24-річний український артист литовського театру

Артем приєднався до трупи литовського театру в 2019 році

На фронті загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру (Литва) Артем Колбасинський. Українець став до лав Збройних сил України восени 2022 року.

Про загибель 24-річного танцівника розповіли в театрі.

"На жаль, не всі повертаються з війни. Сьогодні отримали болючу звістку про те, що в Україні на полі бою загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Колбасинський", – написали колишні колеги.

Там розповіли, що Артем вирішив повернутися на батьківщину незадовго після початку повномасштабного вторгнення.

"Я повинен повернутися в свою країну і захистити її від загарбників. Це мій обов'язок і перед Батьківщиною, і перед рідними, які там залишилися. Але це рішення було важким, не буду приховувати", – казав актор у інтерв’ю Žmonės.lt у березні 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Артем Колбасинський говорив, що "втратив би гідність і людяність", якби залишився спокійно жити в Литві.

"Я фізично сильний 22-річний хлопець, тож можу допомогти не лише думками, а й тим, що перебуваю у своїй країні, борюся. Фінанси, моральна підтримка теж важливі, але я буду більш корисний своєю реальною допомогою.

Хто буде захищати Україну, якщо всі надсилають кошти і підтримують лише словом, а не ділом? Хто буде використовувати зброю, куплену на зібрані гроші, якщо всі люди втечуть з країни?" – ставив риторичні питання тоді Артем.

Артем залишився без батьків у віці чотирьох років. Осиротівши, він також втратив зв’язок із старшим братом та сестрою, адже їх розмістили в різних дитячих будинках.

Через рік майбутнього артиста взяли в родину, якій він був "дуже вдячним".

"Я завжди знав, що вони не мої справжні батьки. Своїх біологічних батьків я не пам'ятаю, спогадів про них у мене немає", – згадував хлопець.

Саме прийомні батьки відвели Артема в професійну школу танців, а в 2019 році він отримав диплом хореографа Київської академії танцю імені Сержа Лифаря.

Відразу після цього він долучився до балетної трупи Клайпедського державного музичного театру в Литві.

Нагадаємо, за даними міністерства культури та стратегічних комунікацій від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 123 українські митці, які долучилися до лав Збройних сил.