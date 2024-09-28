"Маю захищати свою країну": на фронті загинув 24-річний український артист литовського театру
На фронті загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру (Литва) Артем Колбасинський. Українець став до лав Збройних сил України восени 2022 року.
Про загибель 24-річного танцівника розповіли в театрі.
"На жаль, не всі повертаються з війни. Сьогодні отримали болючу звістку про те, що в Україні на полі бою загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Колбасинський", – написали колишні колеги.
Там розповіли, що Артем вирішив повернутися на батьківщину незадовго після початку повномасштабного вторгнення.
"Я повинен повернутися в свою країну і захистити її від загарбників. Це мій обов'язок і перед Батьківщиною, і перед рідними, які там залишилися. Але це рішення було важким, не буду приховувати", – казав актор у інтерв’ю Žmonės.lt у березні 2022 року.
Артем Колбасинський говорив, що "втратив би гідність і людяність", якби залишився спокійно жити в Литві.
"Я фізично сильний 22-річний хлопець, тож можу допомогти не лише думками, а й тим, що перебуваю у своїй країні, борюся. Фінанси, моральна підтримка теж важливі, але я буду більш корисний своєю реальною допомогою.
Хто буде захищати Україну, якщо всі надсилають кошти і підтримують лише словом, а не ділом? Хто буде використовувати зброю, куплену на зібрані гроші, якщо всі люди втечуть з країни?" – ставив риторичні питання тоді Артем.
Артем залишився без батьків у віці чотирьох років. Осиротівши, він також втратив зв’язок із старшим братом та сестрою, адже їх розмістили в різних дитячих будинках.
Через рік майбутнього артиста взяли в родину, якій він був "дуже вдячним".
"Я завжди знав, що вони не мої справжні батьки. Своїх біологічних батьків я не пам'ятаю, спогадів про них у мене немає", – згадував хлопець.
Саме прийомні батьки відвели Артема в професійну школу танців, а в 2019 році він отримав диплом хореографа Київської академії танцю імені Сержа Лифаря.
Відразу після цього він долучився до балетної трупи Клайпедського державного музичного театру в Литві.
Нагадаємо, за даними міністерства культури та стратегічних комунікацій від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 123 українські митці, які долучилися до лав Збройних сил.