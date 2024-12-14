На фронті загинув актор і воїн Яків Ткаченко: він служив у Третій штурмовій

"Я точно знав, що обов’язково буду у війську, поки йтиме ця війна"

На війні загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко – він став на захист України ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Про смерть бійця повідомив режисер Олесь Санін.

"Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!" – написав Санін.

На смерть колеги також відреагував актор Євген Черников.

"Неординарний та яскравий. Знав Якова з 2016 року, бачив його становлення як щирого патріота нашої країни! З перших днів він захищав нас у складі ТРО, а згодом доєднався до 3-ї штурмової.

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Яків створив багато яскравих образів в нашому кіно і назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті. Бути воїном – жити вічно", – зазначив він.

А кастинг-директорка Алла Самойленко додала:

"Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка".

Яків Ткаченко відомий за ролями у фільмах "Червоний", "Припутні", "Ціна правди", "Безславні кріпаки" та "Довбуш". Одну з останніх своїх ролей актор зіграв у серіалі "Перевізниця".

У перші дні повномасштабного вторгнення Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра. У складі 128-ї бригади ТрО він брав участь у боях на Донеччині. Воїн був двічі поранений, але щоразу повертався в стрій.

У 2023 році Яків Ткаченко демобілізувався, але згодом повернутися на фронт у складі Третьої окремої штурмової бригади.

В інтерв’ю "Детектору медіа" актор розповів, що знову долучитися до лав ЗСУ – його усвідомлене рішення.

"Якщо чесно казати, то я коли звільнявся, був упевнений, що тимчасово знімаю військову форму і через якийсь час повернуся до армії.

Я не знав, куди саме повернуся – чи до своєї частини, де починав службу, чи до якоїсь іншої, – але я точно знав, що обов’язково буду у війську поки йтиме ця війна", – зазначав Яків Ткаченко.

Нагадаємо, 2 грудня при виконанні бойового завдання загинув український музикант та військовий Юрій Мелофон.