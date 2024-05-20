На фронті загинув актор-лялькар Євген Невинський

Актор, механік театральної ляльки, військовий Євген Невинський загинув на фронті. Це сталося ще 27 липня 2023 року, але лише зараз смерть підтвердила генетична експертиза.

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Про це повідомив Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок у Facebook.

"Майже рік в нас жевріла надія, що Женя ось-ось знайдеться. Може в госпіталі, може в полоні, але живий... Але ні... Генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер вже є нашим небесним захисником", – йдеться в повідомленні.

Співчуття рідним і близьким актора висловили також на сторінці PEN Ukraine. "Вічна та світла пам'ять", – написали там.

Євген Невинський UNIMA - Ukraine / Facebook

"Сьогодні ми попрощались назавжди з нашим актором , майстром сцени, геніальним майстром з виготовлення ляльки , викладачем і кращим другом , Євгеном Невинським…Євгене, ти будеш жити в наших серцях, наших думках, у виставах і в кожній твоїй добрій справі. Спочивай з миром, Друже…Дякуємо, що був у наших життях…" – відреагували на звістку про загибель актора у Київському театрі ляльок на лівому березі Дніпра, де він працював.

"Ми також хочемо, щоб Євгена пам'ятали за те, що він зробив за життя: чудові ролі, прекрасні ляльки. Конструктор ляльок – рідкісна професія, та Євген опанував її на відмінно. Ми зберігатимемо його роботи, а ви прямо зараз можете побачити їх в експозиції Державного музею іграшки, на стенді, присвяченому роботі Євгена, та у постійних експозиціях в нашому театрі", - додали у Київському академічному театрі ляльок.

Євген Невинський – український актор-ляльковод, художник-оформлювач ігрових ляльок, провідний майстер сцени Київського муніципального академічного театру ляльок, професійний художник-конструктор ігрових ляльок.

У другому класі прийшов навчатися до гуртка театру ляльок у театральній студії "Барвінок". З 1994 року почав професійно займатися театром ляльок.

Протягом 30 років виходив на сцену Київського муніципального театру ляльок. Працював конструктором ляльок для київських муніципального та державного театрів ляльок, навчальної сцени Кафедри мистецтва театру ляльок КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого. З 2004 по 2016 роки викладав технологію виготовлення театральної ляльки у КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого.

Євген Невинський виготовляв ляльок і навчав цьому інших Київський театр ляльок на лівому березі Дніпра

З початку повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на фронт. Служив у 118-й окремій механізованій бригаді. 27 липня 2023 року зник на Запорізькому напрямку, з того часу вважався зниклим безвісті.