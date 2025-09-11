На фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин

На фронті, поблизу Юнаківки на Сумському напрямку, 16 квітня загинув Андрій Синишин, повідомила команда театру "І люди, і ляльки".

"З великем болем і сумом дізнались сьогодні новину про нашого Синичку", – йдеться в повідомленні.

Андрій Синишин вважався зниклим безвісти з квітня 2025 року

У Львові 13 вересня відбудеться прощання із захисником:

11:00 – чин похорону в Гарнізонному Храмі свв.апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11),

11:40 – загальноміська церемонія прощання на площі Ринок,

11:45 – виїзд до родинного помешкання в с. Розворяни,

12:45 – прощання в родинному помешканні в с. Розворяни, вул. Зелена, 38,

13:00 – прощання в Церкві святого Іллі в с. Розворяни,

14:00 – погребення на місцевому кладовищі.

Андрій закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка на кафедрі театрознавства і акторської майстерності, вчився за акторським курсом Таїсії Литвиненко.

Грав у театрі Леся Курбаса у виставах "Апокрифи" Лесі Українки та "Небезперчні зв'язки" за Крістофером Гемптоном.

У театрі естрадних мініатюр "І люди, і ляльки" грав у виставах "Різдвяна зірка", "Скинія златая", "Снігова королева", "Лелеченя та опудало" та інших.

Також до 2019 році грав у театрі Заньковецької у виставах:

"Марія Заньковецька" Іван Рябокляч

"Ісус, син Бога живого" В. Босович

"Назар Стодоля" Тарас Шевченко

"Різдвяна ніч" Михайло Старицький (за Миколою Гоголем)

"Сватання на Гончарівці" Григорій Квітка-Основ'яненко

"Шаріка" Ярослав Барнич

"Пітер Пен : Нова історія" Джеймс Баррі

"Соло для мідних труб" Орест Огородник