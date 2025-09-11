Усі розділи
Анастасія Большакова — 11 вересня, 18:57
На фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин
Андрій Синишин

На фронті, поблизу Юнаківки на Сумському напрямку, 16 квітня загинув Андрій Синишин, повідомила команда театру "І люди, і ляльки".

"З великем болем і сумом дізнались сьогодні новину про нашого Синичку", – йдеться в повідомленні.

Андрій Синишин вважався зниклим безвісти з квітня 2025 року

У Львові 13 вересня відбудеться прощання із захисником:

  • 11:00 – чин похорону в Гарнізонному Храмі свв.апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11),
  • 11:40 – загальноміська церемонія прощання на площі Ринок,
  • 11:45 – виїзд до родинного помешкання в с. Розворяни,
  • 12:45 – прощання в родинному помешканні в с. Розворяни, вул. Зелена, 38,
  • 13:00 – прощання в Церкві святого Іллі в с. Розворяни,
  • 14:00 – погребення на місцевому кладовищі.

Андрій закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка на кафедрі театрознавства і акторської майстерності, вчився за акторським курсом Таїсії Литвиненко.

Грав у театрі Леся Курбаса у виставах "Апокрифи" Лесі Українки та "Небезперчні зв'язки" за Крістофером Гемптоном.

У театрі естрадних мініатюр "І люди, і ляльки" грав у виставах "Різдвяна зірка", "Скинія златая", "Снігова королева", "Лелеченя та опудало" та інших.

Також до 2019 році грав у театрі Заньковецької у виставах:

  • "Марія Заньковецька" Іван Рябокляч
  • "Ісус, син Бога живого" В. Босович
  • "Назар Стодоля" Тарас Шевченко
  • "Різдвяна ніч" Михайло Старицький (за Миколою Гоголем)
  • "Сватання на Гончарівці" Григорій Квітка-Основ'яненко
  • "Шаріка" Ярослав Барнич
  • "Пітер Пен : Нова історія" Джеймс Баррі
  • "Соло для мідних труб" Орест Огородник
