На фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин
На фронті, поблизу Юнаківки на Сумському напрямку, 16 квітня загинув Андрій Синишин, повідомила команда театру "І люди, і ляльки".
"З великем болем і сумом дізнались сьогодні новину про нашого Синичку", – йдеться в повідомленні.
У Львові 13 вересня відбудеться прощання із захисником:
- 11:00 – чин похорону в Гарнізонному Храмі свв.апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11),
- 11:40 – загальноміська церемонія прощання на площі Ринок,
- 11:45 – виїзд до родинного помешкання в с. Розворяни,
- 12:45 – прощання в родинному помешканні в с. Розворяни, вул. Зелена, 38,
- 13:00 – прощання в Церкві святого Іллі в с. Розворяни,
- 14:00 – погребення на місцевому кладовищі.
Андрій закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка на кафедрі театрознавства і акторської майстерності, вчився за акторським курсом Таїсії Литвиненко.
Грав у театрі Леся Курбаса у виставах "Апокрифи" Лесі Українки та "Небезперчні зв'язки" за Крістофером Гемптоном.
У театрі естрадних мініатюр "І люди, і ляльки" грав у виставах "Різдвяна зірка", "Скинія златая", "Снігова королева", "Лелеченя та опудало" та інших.
Також до 2019 році грав у театрі Заньковецької у виставах:
- "Марія Заньковецька" Іван Рябокляч
- "Ісус, син Бога живого" В. Босович
- "Назар Стодоля" Тарас Шевченко
- "Різдвяна ніч" Михайло Старицький (за Миколою Гоголем)
- "Сватання на Гончарівці" Григорій Квітка-Основ'яненко
- "Шаріка" Ярослав Барнич
- "Пітер Пен : Нова історія" Джеймс Баррі
- "Соло для мідних труб" Орест Огородник