На фронті загинув актор з Дніпра Максим Ковтун

Захищаючи Україну, загинув актор Дніпровського українського молодіжного театру Максим Ковтун.

Про це 2 травня повідомили у Молодіжному театрі.

"Максим пішов на фронт, щоб захистити нашу країну, нашу свободу, наше майбутнє. Він віддав найцінніше – своє життя – за мирне небо над нами.

Увесь наш театральний колектив, колеги, друзі висловлюють глибокі співчуття родині Максима, його близьким і всім, хто був поряд з Максом у житті", – наголосила команда театру.

Максим Ковтун з лялькою діда у казці "Колобок" КПК "Дніпропетровський Академічний Обласний Український Молодіжний Театр"

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Максим грав у постановках для дітей та дорослих. Так, брав участь у постановках: "Гравці" за Гоголем, зіграв головну роль Езопа в однойменній виставі, також взяв участь у понад 10 лялькових та ігрових вистав для дітей.





На фронт Максим Ковтун пішов добровольцем.

Чоловік пішов служити добровольцем. Файне місто Дніпро

"Його ролі – яскраві, щирі, сповнені тепла – назавжди залишаться в наших серцях. Він грав для дітей і дорослих, даруючи радість, сміх і глибокі емоції", – додали в молодіжному театрі.

У чоловіка залишилися дружина та маленька донька.