На фронті загинув спортивний журналіст та військовий Володимир Коцур

Володимир долучився до війська після початку повномасштабного вторгнення

На війні загинув спортивний журналіст та військовослужбовець Володимир Коцур, який долучився до армії після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова.

"Багаторічна кар’єра Володимира Коцура в українській журналістиці була пов’язана передусім із розвитком спортивної тематики. Його робота на провідних вітчизняних телеканалах сформувала цілу епоху в популяризації спорту в Україні.

Його загибель – трагічна втрата для української медіаспільноти, захисників свободи слова та кожного, хто цінує відповідальну журналістику і мужність", – написали парламентарі.

Колеги загиблого з видання "Спорт-Експрес" розповіли, що Володимир був уродженцем Рівненщини. Свою кар’єру почав у 90-х, коли висвітлював спортивні події в Рівному.

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Згодом журналіст переїхав до Києва, де протягом десяти років працював у виданні, а також писав публікації для "Українського футболу" та "Команди".

У виданні Sport.ua поділилися кумедним випадком із професійної діяльності Володимира.

За словами журналістів, під час матчу між Україною та Грецією на відборі до Чемпіонату світу з футболу 2006 Володимир Коцур намагався взяти автограф у спортсмена Костаса Кацураніса. Тоді гра тривала на стадіоні "Олімпійський", де греків, чинних чемпіонів світу, "хотів побачити кожен".

"Коцур мав свою мету. Коли з роздягальні виходив Кацураніс, Володимир "на двох опорних" перегородив йому дорогу зі словами: "Я Коцур, ти – Кацураніс". У Костаса не було, навіть якщо він сумнівався, іншого вибору, ніж погодитися на фото і автограф", – згадують колеги Володимира.

Спортивний журналіст став на захист держави після лютого 2022 року. Цьогоріч Володимиру мало б виповнитися 54 роки.

У коментарі для "Інституту масової інформації" колега та друг журналіста Микола Пікула розповів, що востаннє Володимир виходив на зв’язок 5 квітня. Саме того дня військовий вирушив на бойове завдання на Донеччині.

Раніше на фронті загинув історик Назар Олещук, який заради захисту країни повернувся з Польщі, де проживав.