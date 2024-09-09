На фронті загинув майстер народних інструментів та лірник фільму "Довбуш" Сергій Павліченко

З початку повномасштабного вторгнення Сергій Павліченко став добровольцем.

На Покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів Сергій Павліченко, повідомив бандурист та очільник гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко.

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Майстер створював бандури, кобзи, ліри та гуслі, а з початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем.

"Нема слів – біль і сум. Ми називали його в нашому колі старих друзів Грицько. Грицько Папуга - таке нове козацьке ймення дали йому друзі в часі відродження нашого щирого Вільного Козацтва. Щирий козак, справжній гайдамака, майстер музичних інструментів", – написав Компаніченко.

Також свої співчуття висловив режисер фільму "Довбуш" Олесь Санін. Він пригадав роботу майстра:

"Моя фотографія з Покрови у Рівному 14 жовтня 2021 року. В руках колісна ліра роботи Грицька Павлюченка. Ми були радісні і щасливі. На цій лірі тепер гратимуть учні, діти співецької школи. Її голос звучав у фільмі Довбуш. А вчора…порвалася її співаниця. Вчора прийшла звістка, що поклав голову наш братчик за нашу свободу на фронті під Покровськом".

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Сергій Павліченко був братчиком Київського Кобзарського цеху, учасником історичного клубу "Чорні Запорожці".

Як розповідає Тарас Компаніченко, майстер був активним учасником "усіх Майданів та Революцій". В ніч з 18 на 19 лютого 2014 року брав участь в штурмі Майдану та отримав поранення в протистоянні з силовиками.

В цивільному житті Сергій Павліченко створював кобзи, бандури та ліри. Віктор Уколов

Сергій Павліченко став співавтором першого фільму про "Холодноярських гайдамаків-повстанців", створив десятки народних інструментів.

"З перших днів повномасштабної війни – доброволець. Спершу ДФТГ, потім військо-бойова бригада. Був тричі поранений. Тепер в сонмі героїв – поліг в борні за Волю України!", – додав Тарас Компаніченко.