На фронті загинув монументаліст Михайло Климченко

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого / Facebook

На фронті від отриманих поранень загинув художник монументально-декоративного мистецтва Михайло Климченко 15 червня. Йому було 49 років.

Про це повідомив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

"Стало відомо про трагічну загибель ще одного карпенківця, відомого художника монументально-декоративного мистецтва – випускника КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого 1997 року акторського відділення, Михайла Климченка", – написали на сторінці університету.

Климченко був членом Національної спілки художників України та переможцем міжнародного конкурсу художніх виробів зі скла "ВітроПрофі".

У 1990-х роках працював художником у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки. Останні роки присвятив творчій роботі.

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Робота Михайла Климченка. Мозаїка "Св. Іоанн Предтеча на Йордані" (фрагмент) на фасаді церкви Іоанна Предтечі у Харкові esu.com.ua

Він був відомим майстром монументально-декоративного мистецтв. Його роботи є у Києві, Харкові, на Черкащині та Сумщині. Зокрема, мозаїка "Архістратиг Михаїл" у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Путивлі, триптих "Святий Іоанн Предтеча на Йордані" та вітражі із зображеннями Миколи Чудотворця, святих Кирила і Мефодія, великомучеників Феодора Стратилата та Феодора Тірона у Харкові, "Спас Нерукотворний" у Свято-Воскресенській церкві у селі Криві Коліна Черкаської області, мозаїки в арках вівтаря Свято-Троїцької церкви Китаївської Пустині у Києві.

Мозаїка "Архістратиг Михаїл" на фасаді церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Путивлі esu.com.ua

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