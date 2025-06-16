На фронті загинув монументаліст Михайло Климченко
На фронті від отриманих поранень загинув художник монументально-декоративного мистецтва Михайло Климченко 15 червня. Йому було 49 років.
Про це повідомив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
"Стало відомо про трагічну загибель ще одного карпенківця, відомого художника монументально-декоративного мистецтва – випускника КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого 1997 року акторського відділення, Михайла Климченка", – написали на сторінці університету.
Климченко був членом Національної спілки художників України та переможцем міжнародного конкурсу художніх виробів зі скла "ВітроПрофі".
У 1990-х роках працював художником у Національному театрі російської драми імені Лесі Українки. Останні роки присвятив творчій роботі.
Він був відомим майстром монументально-декоративного мистецтв. Його роботи є у Києві, Харкові, на Черкащині та Сумщині. Зокрема, мозаїка "Архістратиг Михаїл" у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Путивлі, триптих "Святий Іоанн Предтеча на Йордані" та вітражі із зображеннями Миколи Чудотворця, святих Кирила і Мефодія, великомучеників Феодора Стратилата та Феодора Тірона у Харкові, "Спас Нерукотворний" у Свято-Воскресенській церкві у селі Криві Коліна Черкаської області, мозаїки в арках вівтаря Свято-Троїцької церкви Китаївської Пустині у Києві.