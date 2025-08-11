Занедбаний будинок-пам'ятку, де жив Григорій Сковорода, має утримувати громада села – прокуратура

На Харківщині Куп’янська окружна прокуратура ініціювала передачу у комунальну власність будинок у Великому Бурлуку, у якому жив філософ Григорій Сковорода у 1780-х роках. Цей будинок є пам’яткою історії місцевого значення. Заяву вже передали на розгляд до суду.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"Без оформлення комунальної власності пам’ятка історії приречена на руйнування, а громада втрачає контроль над своїм культурним надбанням і ресурсами. Тому рішення суду про передачу будинку у власність територіальної громади – це не просто юридичний крок, а інвестиція в майбутнє громади і збереження національної спадщини", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що раніше Харківський окружний адміністративний суд визнав бездіяльність Великобурлуцької селищної ради протиправною та зобов’язав її вжити заходів для визнання будинку безхазяйним майном. Це ж рішення залишили в суді апеляційної інстанції.

Будинок, де жив Сковорода, стоїть на обліку як безхазяйне нерухоме майно. Територіальна громада досі не оформила право власності на пам’ятку, через що немає охоронного статусу та руйнується.

"Занедбані будівлі можуть ставати осередками антисанітарії, незаконного проживання чи інших правопорушень. Втрачається можливість контролювати та раціонально використовувати цей ресурс на користь громади", – наголосили в прокуратурі.

Заяву про передачу будинку в комунальну власність розглядатиме Чугуївський міський суд Харківської області.

Що відомо про будинок, де жив Григорій Сковорода

У будинку в 80-х роках XVIII століття жив Григорій Сковорода. Садиба належала представникам однієї з гілок слобідського старшинського роду Донців-Захаржевських – Задонських. Площа обʼєкта становить 1587 квадратних метрів, а вартість – понад 39 млн гривень.

Ще у 2021 році Харківська обласна прокуратура повідомляла, що пам’ятка не має офіційного власника і подала заяву до суду на Великобурлуцьку селищну раду через бездіяльність.

Тоді правоохоронці встановили, що у 1972 році будинок взяли під охорону, а у 2008 році – внесли до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Водночас власника будинку не встановили, будь-яка інформація з цього приводу в органах охорони культурної спадщини була відсутня. У прокуратурі наголосили, що органи місцевого самоврядування не вжили ніяких заходів, щоб встановити права власності. Через те, що тут не проводилося ніяких ремонтних та реставраційних робіт, пам’ятка почала руйнуватися.

Це не єдиний будинок пов'язаний зі Сковородою, який страждає.

У ніч проти 7 травня 2022 року у Національний музей Григорія Сковороди влучила російська ракета. У цьому будинку Сковорода жив і працював.

Тоді снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа й вогонь охопив усі приміщення музею. Поранення отримав 35-річний син директора музею, який залишився охороняти приміщення вночі. Після ракетного удару вціліла лише статуя філософа.

З часу атаки в напівзруйнованому музеї Сковороди не проводилися реставраційні роботи. Хоча, за словами працівників музею, будівля потребує негайних протиаварійних та консерваційних робіт, аби зберегти те, що залишилось після влучання. У листопаді 2023 року музей відкрив збір "301 Справжній друг Сковороди", щоб зібрати на необхідні роботи. Але потім з'ясувалось, що не може витратити цю суму на екстренну консервацію залишків зруйнованої будівлі.