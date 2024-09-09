На Міжнародному кінофестивалі в Торонто показали український sci-fi "Ти – космос"

У суботу, 7 вересня, на Міжнародному кінофестивалі в Торонто відбулася світова прем’єра фільму українського режисера Павла Острікова "Ти – космос". Робота над стрічкою тривала сім років.

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Про це повідомила пресслужба стрічки.

Фільм "Ти – космос" показали в межах офіційної програми Discovery ("Відкриття"), в якій представляли роботи режисерів-дебютантів з усього світу. Українську стрічку презентували режисер Павло Остріков та один із продюсерів Володимир Яценко. На червону доріжку чоловіки вийшли з червоно-чорним стягом.

"Бути представленим тут, починати свій шлях з TIFF – це неабияка вдача, адже цей фестиваль один з найбільших та найвідоміших у світі. Мені подобається, що він глядацький, адже ми робимо фільми для глядача, ми розповідаємо історії, як це було тисячі років до нас. І зараз як ніколи важливо, щоб українські фільми були почуті", – розповів режисер.

Творці фільму на 49-му Міжнародному фестивалі в Торонто Volodymyr Yatsenko

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Переможців Міжнародного кінофестивалю в Торонто оголосять 15 вересня.

Стрічка розповідає про українського далекобійника Андрія Мельника, який після вибуху Землі залишається останньою людиною у всесвіті, поки на звʼязок не виходить француженка Катрін.

"В самому серці цієї історії лежить самотність і наше бажання знайти когось, кому ми можемо бути потрібні. Навіть, якщо для цього потрібно перетнути всю галактику. Це ті вічні теми, які завжди будуть актуальними, особливо в темні часи", – розповідають творці стрічки.

Для знімання фільму та створення спецефектів створювали павільйонні декорації, концепти космічного корабля та інтер'єрів. Також розробили робота-аніматроніка, щоб він самостійно міг рухатися в кадрі.

Головну роль у фільмі виконав актор та військовослужбовець ЗСУ Володимир Кравчук. Його напарником став робот зі штучним інтелектом Максим, якого озвучив військивий та актор дублювання Леонід Попадько.

скриншот фільму скриншот фільму скриншот фільму скриншот фільму

Побачити стрічку на великих екранах України можна буде навесні 2025 року. Зараз стрічку відправляють на фестивалі фантастичного кіно в США та інші країни.

Фільм "Ти – космос" вже отримав низку нагород, серед яких First Cut Lab Award у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського кіноринку Marché du Film. Він здобув підтримку у відчизняних грантових програмах: виграв грант на постпродакшн від Української кіноакадемії у партнерстві з Netflix, також був підтриманий Європейським фондом солідарності з українським кіно (ESFUF).

У 2024 році "Ти – космос" став одним з переможців програми proMOTION 2024 Українського інституту.

Про кінофестиваль у Торонто

Міжнародний кінофестиваль у Торонто проводиться щорічно у Канаді з 1976 року. Його заснували як "Фестиваль фестивалів", на якому збирали найкращі фільми з інших кінофестивалів по всьому світу.

Нині фестиваль вважається одним з найпрестижніших у світі, а цьогоріч проводиться вже 49-й фестиваль.