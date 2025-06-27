Вийшов фінальний сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара"
27 червня на стрімінговій платформі Netflix вийшов останній третій сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".
Його вже оприлюднили на Netflix. Третій сезон складається з шести серій.
Другий сезон вийшов наприкінці грудня. В останній серії не завершилися ігри, а головний герой, Гі Хун, який став переможцем у першому сезоні, потрапив у пастку. У другому сезоні він намагався знищити систему зсередини.
В описі до третього сезону на Netflix йдеться:
"Гра в кальмара" ні для кого не зупиняється, тому Гі Хун буде змушений зробити кілька важливих рішень перед обличчям непереборного відчаю, оскільки він та гравці, що вижили, опиняються у ще смертельніших іграх, які випробовують рішучість кожного. З кожним раундом їхній вибір призводить до дедалі серйозніших наслідків".
Антиутопічний трилер про виживання створив, написав та зняв сценарист і режисер Хван Донхьок. Перший сезон вийшов ще у 2021 році і одразу став один з найпопулярніших. За даними медіа The Guardian, це перший корейський серіал, який у перший місяць після релізу досяг першого місця на стрімінговій платформі в США, і наразі посідає перше місце у Великій Британії.
За сюжетом 456 людей, які потребують гроші, отримують запрошення взяти участь у дитячих іграх. Упродовж шести днів учасники мали проходити по одному конкурсу. Переможець отримає велику грошову нагороду, однак ті, хто програють – вмирають.
У грудні 2021 року 80-річного актора О Йон Су, відомого за роллю О Іль Нама у першому сезоні серіалу "Гра в кальмара" звинуватили у сексуальних домаганнях.
15 березні 2024 року актора засудили до восьми місяців тюремного ув'язнення з випробним терміном у два роки та пройти 40-годинний навчальний курс щодо неприпустимості сексуального насилля. На початку квітня 2025 року, йому збільшили термін покарання до одного року.
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