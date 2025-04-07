Обвинуваченому в сексуальних домаганнях зірці "Гри в кальмара" подовжили ув'язнення

Південнокорейському 80-річному актору О Йон Су, відомому за роллю О Іль Нама у першому сезоні серіалу "Гра в кальмара", збільшили термін покарання до одного року за сексуальні домагання.

Про це повідомила редакція The Daily Star.

О Йон Су звинувачують у двох випадках сексуальних домагань у 2017 році. Коли актор обійняв і поцілував жінку у щоку без її згоди біля свого будинку. Актор це заперечує. У березні 2024 року його засудили до 8 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки, однак 3 квітня 2025 року термін збільшили до року.

Зазначається, що під час слухання прокурори описали О Йон Су як досвідченого театрального актора з майже 50-річним стажем, який "сексуально домагався молодшої колеги, яка не мала авторитету в трупі". Зокрема, колега, яка постраждала від домагань, жила у постійному страху, як на роботі, так в особистому житті.

Прокурори також розкритикували відповідь актора, стверджуючи, що він заподіяв ще більше шкоди, заявивши: "Я зробив це з серцем батька" замість того, щоб вибачитися.

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У суді збільшення терміну аргументували підтримкою зцілення людини, що постраждала від сексуальних домагань та запобіганням подібним злочинів.

Юристи актора відкинули усі звинувачення та наголосили, що справа ґрунтується лише на свідченнях жертви, яким бракує ясності, послідовності та логічних деталей. Вони також зазначили, що актор офіційно відповів на звинувачення лише, щоб уникнути суперечок, які могли б негативно вплинути на "Гру в кальмара", яка нещодавно принесла йому міжнародне визнання.

Остаточний вирок О Йон Су винесуть в апеляційному суді 3 червня 2025 року.

Справа про сексуальні домагання

Звинувачення проти Су висунули в грудні 2021 року. Після з'ясування усіх обставин прокурори висунули проти нього перше обвинувачення в листопаді 2022 року.

15 березні 2024 року актора засудили до восьми місяців тюремного ув'язнення з випробним терміном у два роки та пройти 40-годинний навчальний курс щодо неприпустимості сексуального насилля.

О Йон Су – відомий південнокорейський актор театру та кіно. Серед найвідоміших серіалів він мав ролі у "Весна, літо, осінь, зима… і знову весна" та "Гра в кальмара".

За гру в цій стрічці він отримав премію "Золотий глобус" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану у серіалі чи телефільмі".