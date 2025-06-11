Знищення росіянами декорацій фільму про Довженка: подробиці та фото
Унаслідок нічного обстрілу російськими безпілотниками 10 червня пошкоджена Одеська кіностудія разом з декораціями до фільму про Олександра Довженка
Наслідки опублікував актор Григорій Бакланов у Facebook.
"Це – наші декорації для фільму про Олександра Довженка. А точніше – те, що від них залишилось.
Спеціально для цієї стрічки на Одеській кіностудії ми відбудували павільйон — копію того самого, де Довженко знімав свої картини", – написав він.
Як зазначив Бакланов, зйомки завершилися кілька днів тому, тож ніхто не постраждав, однак сам павільйон знищено повністю.
"Колись "Землю" заборонили на 28 років. Коли весь світ нею захоплювався – у нас її ховали. Сьогодні – нас самих хочуть стерти. Тільки вже не заборонами, а ракетами", – додав Григорій.
Андрій Осіпов, голова Держкіно України та колишній директор Одеської кіностудії розповів у коментарі Суспільне Одеса, що по кіностудії сталося три удари: по всій береговій лінії вилетіли вікна, пошкоджені складські приміщення та декорації фільму.
Серед пошкоджених декорацій: скляний павільйон та ігровий транспорт, що використовували у зйомках. Також вибиті вікна з внутрішньої частини адміністративної будівлі.
За його словами, епіцентром став склад костюмів і зараз велика їх кількість в уламках від скла та пилу. Щоб навести лад, працівники витратять щонайменше місяць.
Торік в Одесі почали зйомки фільму про Олександра Довженка "Режисер".
"Наш фільм розповідає про те, як карикатурист і літератор-початківець Сашко Довженко робить перші кроки у кіно, як він стає професійним режисером. Відомо, що лише за три роки роботи на Одеській кінофабриці (1926-1929рр) Довженко здобув всесвітню відомість та став кінокласиком", – розповідали на кіностудії.
Режисером-постановником фільму став Костянтин Коновалов, сценарист фільмів "Фортеця Хаджибей" і "Крути 1918". Співавтором сценарію – кінознавець, дослідник творчості Довженка Сергій Тримбач. Науковою консультанткою проєкту виступила літературознавиця та критикиня Віра Агеєва.
Головну роль у фільмі грає 30-річний актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов.
Олександр Довженко – український письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографа.
Закінчив Глухівський вчительський інститут та навчався в Київському комерційному інституті на економічному факультеті. Був слухачем Української академії мистецтв у Києві. Працював вчителем, секретарем Київського губернського відділу народної освіти, комісаром Театру ім. Тараса Шевченка, воював у лавах армії УНР.
Оселившись 1923 року у Харкові, опинився літературних колах та почав працювати ілюстратором та карикатуристом. Тут же згодом став одним із засновників літературного об'єднання Вільна академія пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ), а через нього - зблизився з державною кінематографічною організацією Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ).
У 1926 році Довженко виїхав до Одеси закінчувати за іншим режисером фільм "Вася-реформатор" за своїм сценарієм – і сам залишився знімати тут кіно, влаштувавшись на кінофабрику режисером. В Одесі Довженко зняв свої перші роботи: "Сумка дипкур'єра", "Звенигора" та "Арсенал". Вони стали підготовкою до зйомок найвідомішої роботи режисера – стрічки "Земля".
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