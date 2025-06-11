Знищення росіянами декорацій фільму про Довженка: подробиці та фото

На Одеській кіностудії знищено декорації до фільму про Олександра Довженка

Унаслідок нічного обстрілу російськими безпілотниками 10 червня пошкоджена Одеська кіностудія разом з декораціями до фільму про Олександра Довженка

Наслідки опублікував актор Григорій Бакланов у Facebook.

"Це – наші декорації для фільму про Олександра Довженка. А точніше – те, що від них залишилось.

Спеціально для цієї стрічки на Одеській кіностудії ми відбудували павільйон — копію того самого, де Довженко знімав свої картини", – написав він.

По кіностудії сталося три удари Григорій Бакланов

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Павільйон не простояв місяця Григорій Бакланов

Як зазначив Бакланов, зйомки завершилися кілька днів тому, тож ніхто не постраждав, однак сам павільйон знищено повністю.

"Колись "Землю" заборонили на 28 років. Коли весь світ нею захоплювався – у нас її ховали. Сьогодні – нас самих хочуть стерти. Тільки вже не заборонами, а ракетами", – додав Григорій.

Декорації до фільму про Довженка повністю знищено Григорій Бакланов

Андрій Осіпов, голова Держкіно України та колишній директор Одеської кіностудії розповів у коментарі Суспільне Одеса, що по кіностудії сталося три удари: по всій береговій лінії вилетіли вікна, пошкоджені складські приміщення та декорації фільму.

Серед пошкоджених декорацій: скляний павільйон та ігровий транспорт, що використовували у зйомках. Також вибиті вікна з внутрішньої частини адміністративної будівлі.

За його словами, епіцентром став склад костюмів і зараз велика їх кількість в уламках від скла та пилу. Щоб навести лад, працівники витратять щонайменше місяць.

Торік в Одесі почали зйомки фільму про Олександра Довженка "Режисер".

Зйомки фільму про Олександра Довженка розпочалися торік Григорій Бакланов

"Наш фільм розповідає про те, як карикатурист і літератор-початківець Сашко Довженко робить перші кроки у кіно, як він стає професійним режисером. Відомо, що лише за три роки роботи на Одеській кінофабриці (1926-1929рр) Довженко здобув всесвітню відомість та став кінокласиком", – розповідали на кіностудії.

Режисером-постановником фільму став Костянтин Коновалов, сценарист фільмів "Фортеця Хаджибей" і "Крути 1918". Співавтором сценарію – кінознавець, дослідник творчості Довженка Сергій Тримбач. Науковою консультанткою проєкту виступила літературознавиця та критикиня Віра Агеєва.

Головну роль у фільмі грає 30-річний актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов.

Олександр Довженко – український письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографа.

Закінчив Глухівський вчительський інститут та навчався в Київському комерційному інституті на економічному факультеті. Був слухачем Української академії мистецтв у Києві. Працював вчителем, секретарем Київського губернського відділу народної освіти, комісаром Театру ім. Тараса Шевченка, воював у лавах армії УНР.

Оселившись 1923 року у Харкові, опинився літературних колах та почав працювати ілюстратором та карикатуристом. Тут же згодом став одним із засновників літературного об'єднання Вільна академія пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ), а через нього - зблизився з державною кінематографічною організацією Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ).

У 1926 році Довженко виїхав до Одеси закінчувати за іншим режисером фільм "Вася-реформатор" за своїм сценарієм – і сам залишився знімати тут кіно, влаштувавшись на кінофабрику режисером. В Одесі Довженко зняв свої перші роботи: "Сумка дипкур'єра", "Звенигора" та "Арсенал". Вони стали підготовкою до зйомок найвідомішої роботи режисера – стрічки "Земля".

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