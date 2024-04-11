Одеситів запрошують зніматись у фільмі про Олександра Довженка

В Одесі цього літа почнуть зйомки фільму про Олександра Довженка "Режисер". Більшість знімальної групи через війну складатимуть жінки, а одеситів запрошують долучитися до фільмування масових сцен.

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Про початок роботи над фільмом про Довженка кілька днів тому повідомила Одеська кіностудія.

"Наш фільм розповідає про те, як карикатурист і літератор-початківець Сашко Довженко робить перші кроки у кіно, як він стає професійним режисером. Відомо, що лише за три роки роботи на Одеській кінофабриці (1926-1929рр) Довженко здобув всесвітню відомість та став кінокласиком", – розповідали на кіностудії.

Тоді ж стало відомо, що режисером-постановником фільму стане Костянтин Коновалов, сценарист фільмів "Фортеця Хаджибей" і "Крути 1918". Співавтором сценарію – кінознавець, дослідник творчості Довженка Сергій Тримбач. Науковою консультанткою проекту виступить літературознавиця та критикиня Віра Агеєва.

Пізніше цього тижня Одеська кіностудія організувала пресконференцію, на якій розкрила деталі майбутнього фільму про Довженка. Знімання почнуть в другій половині літа в Одесі. Називають їх символічними, адже цього року виповнюється 130 років з дня народження видатного українського режисера.

"Знімальний процес розпочнеться у другій половині літа. Наразі триває підготовчий процес - це робота костюмерів, декораторів тощо. У вересні, до дня народження Довженка, плануємо представити тизер фільму", – розповів на пресконференції генеральний продюсер фільму, голова правління ПрАТ "Одеська кіностудія" Андрій Осіпов, пише "Укрінформ".

Команда фільму "Режисер" Odesa Film Production / Facebook

За його словами, зйомки будуть вестися просто на одеських вулицях. Через малий бюджет стрічки зніматися у масовці запрошують всіх охочих одеситів. "Нам дуже потрібна допомога містян. Приходьте сім’ями, вдягнемо вас та посадимо в кадр. Фільм масований, але з вашою допомогою ми зможемо заощадити величезний бюджет", – сказав продюсер.

Хто гратиме Олександра Довженка – наразі не розголошується. Команда фільму розкрила лише, що в кадрі можна буде побачити народного артиста України Богдана Бенюка – він зіграє директора Одеської кінофабрики Павла Нечесу.

Режисер Костянтин Коновалов пояснив, що зніматимуть фільм про Довженка в Одесі, бо тут він почав творити як кінорежисер. "Олександр Петрович, як відомо, знімав свої фільми в найтяжчі часи. У нього був одеський період, київський період, був і військовий період – коли Довженко був на фронті кореспондентом. Всі його фільми – фільми генія. Але почав свою творчість Олександр Довженко саме в Одесі. Одеса зробила його кінорежисером", – зазначив Коновалов.

Генеральний продюсер фільму Андрій Осіпов (другий зліва) Odesa Film Production / Facebook

Загалом місто має стати чи не повноцінним героєм стрічки про Довженка. "Ми хочемо показати дух Одеси 26-го року. Одеса, яка оговтується від Першої світової війни, Одеса, яка має НЕП, джаз, бокс. Одеса легка та весела, де молоді люди роблять українську історію. Це Одеса Ісаака Бабеля та Юрія Яновського, Ільфа і Петрова та Катаєва, в Одесі знімається кіно, тут працюють іноземні фіхівці, самою кіностудією керує революційний матрос Павло Нечеса", – розповів Осіпов.

Олександр Довженко – український письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографа.

Закінчив Глухівський вчительський інститут та навчався в Київському комерційному інституті на економічному факультеті. Був слухачем Української академії мистецтв у Києві. Працював вчителем, секретарем Київського губернського відділу народної освіти, комісаром Театру ім. Тараса Шевченка, воював у лавах армії УНР.

Оселившись 1923 року у Харкові, опинився літературних колах та почав працювати ілюстратором та карикатуристом. Тут же згодом став одним із засновників літературного об'єднання Вільна академія пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ), а через нього - зблизився з державною кінематографічною організацією Всеукраїнське фотокіноуправління (ВУФКУ).

У 1926 році Довженко виїхав до Одеси закінчувати за іншим режисером фільм "Вася-реформатор" за своїм сценарієм – і сам залишився знімати тут кіно, влаштувавшись на кінофабрику режисером. В Одесі Довженко зняв свої перші роботи: "Сумка дипкур'єра", "Звенигора" та "Арсенал". Вони стали підготовкою до зйомок найвідомішої роботи режисера – стрічки "Земля".