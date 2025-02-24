На війні загинув актор Олексій Самойленко

Актор Олексій Самойленко загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

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Про це в своєму Instagram повідомила подруга актора Катерина Григоренко.

"19-го лютого на війні загинув один з наших найближчих друзів, Олексій Самойленко. Я досі не можу осягнути", - написала Григоренко.

Вона супроводила пост фотографіями загиблого Самойленка та додала: "Перше фото зроблене за пару днів до цього, коли він був в Києві на вихідних. Таким легким і живим я хочу його запам'ятати".

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"Сьогодні на війні загинув наш близький друг, актор нашого театру. Людина великого серця. Смішний, добрий, щирий та неймовірно талановитий. Дякуємо тобі", - повідомляли раніше в театрі "Майстерня Олени Лазович", де до вторгнення грав Самойленко.

Григоренко повідомила, що прощання з актором відбудеться в середу 26 лютого о 10:30 на столичному Берковецькому кладовищі на Алеї Героїв.

@samoilenko18081996 / Instagram

Олексій Самойленко народився у Донецькій області. Навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Відомий своїми ролями у кіно та серіалах, зокрема "Доктор Віра" і "Прогулянка у порожнечі", короткому метрі "Сіорі".

Самойленко у серіалі "Доктор Віра" Кадр з серіалу "Доктор Віра"

Також грав у театрі "Майстерня Олени Лазович", зокрема у виставі "Лавр".

Кадр з фільму "Сіорі"

Самойленко став до лав захисників з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.