На фронті загинув кінопродюсер і воїн Станіслав Притула

На війні загинув військовий, кінопродюсер і голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула.

Про це повідомила його дружина Лариса Титаренко.

Чоловік з перших днів повномасштабної війни захищав Україну на передовій. Напередодні від нього не було звісток, а 25 січня жінка дізналася, що Станіслав загинув.

"Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, – я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: "Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре". Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині.

Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ. Стас мав силу тримати правильний, чесний вибір, який рухав ту часточку Всесвіту, де він жив, до світла", – написала вона.

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У Держкіно Станіслава Притулу назвали "не лише митцем, але й Людиною з великої літери – чуйним, відданим своїй справі та глибоко небайдужим до того, що відбувається у світі".

"Ми висловлюємо щиру вдячність за його багаторічну плідну працю, самовідданість і незмінну підтримку українського кінематографа.

Із перших днів війни він став на захист рідної країни, віддавши своє життя заради її майбутнього", – написали в агентстві.

На сумну звістку відреагувала також голова Української гільдії режисерів та кінопродюсерка Жанна Максименко-Довгич.

"Укотре ми втратили одного з тих, з ким пов'язували майбутнє країни, того, хто не боявся брати на себе відповідальність і саме тому з перших днів з початку повномасштабного вторгнення він був на війні, на передньому краї.

Слів бракує. Це велика втрата для України, для українського кіно, для тих, хто зі Стасом працювали, хто з ним спільно боролися за справедливість", – написала вона.

Раніше на фронті загинув танцівник і хореограф Володимир Раков.