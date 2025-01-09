На фронті загинув танцівник і хореограф Володимир Раков

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув танцівник, хореограф та переможець 6 сезону шоу "Танцюють всі!" Володимир Раков.

Про це повідомила в соцмережах його подруга та колега Галина Пеха.

"6 січня під час виконання бойового завдання загинув найближчий друг та колега – Володимир Раков", – написала Пеха.

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Під її постом багато колег Ракова та відомих українців залишають свої співчуття.

"Один з найталановитіших танцівників яких пощастило знати особисто. Співчуття всім близьким. Світла, вічна пам'ять Тобі Воїне. Дуже шкода і боляче. Дуже…" – зазначив співак Дмитро Монатік.

"Будьмо гідними твого подвигу, Світла пам'ять Володимир Раков!" – написав хореоргаф Анатолій Сачівко, в колективі якого Apache Crew колись виступав Володимир.

"Знаєш обличчя танцівників з улюбленої "Танцюють всі"… І як склалась доля – поки такі як Вася Козарь чи Віталік Савченко танцюють в москві…. такі як Вова взяли зброю в руки і стали на захист своє країни", – зазначила одна з коментаторок.

"Свідомий воїн. Талановитий майстер в усьому, за що брався", – написав танцівник Максим Коцький. Він також поділився останнім фото, яке зробив з Раковим.

Галя Пеха, Володимир Раков, Максим Коцький Максим Коцький / Facebook

Володимир Раков народився у 1994 році в Євпаторії. У 2013 році став переможцем шостого сезону шоу "Танцюють всі!", у двох наступних сезонах був на шоу хореографом. У 2018 році у складі команди Wonder Crew переміг у змаганнях World of Dance у Берліні.

Був асистентом хореографа шоу "Танці з зірками", знімався в кіно та численних кліпах. Одна з навідоміших його робіт – відео на пісню 2am гурту Foals, який знімала режисерка Таню Муіньо. В сторіс Муіньо виклала світлину загиблого Ракова, підписавши її: "Я не хочу в це вірити".

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році долучився до лав Збройних сил України. Служив у 2 стрілецькому батальйоні 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Має відзнаку "Золотий хрест" за мужність і ефективність у бою.

Раков служив у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила