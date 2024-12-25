На війні загинув поет із Харкова Олексій Безпальцев

На фронті загинув харківський поет-модерніст, прозаїк Олексій Безпальцев. Йому було 34 роки.

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Про це повідомив PEN Ukraine у Facebook.

"Він був веселим та енергійним. Завжди любив фільми, музику, поезію, треш, випити та кататись на велосипеді. Він був та буде найкращим. Найкращий Президент Харкова, Король Харківського трешу та андеграунду – Олексій "Шляпа" Безпальцев", – PEN Ukraine процитував одного зі знайомих загиблого поета.

Безпальцев загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. До служби на Харківщині він воював на Покровському напрямку.

Олексій Безпальцев – харківський поет та прозаїк, який запам'ятався своїми емоційними виступами. За життя встиг видати дві збірки оповідань, брав участь у чисельних літературних слемах, повідомляє "Читомо".

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"Серед харківського творчого "молодняка", серед цих усіх поетів із сильними голосами, пафосом і учнівськими (часто підлітковими) текстами інколи трапляються справжні таланти, деякі з яких виходять далеко за межі пересічного літературного вечора. На статус такого собі крутезного письменника, твори котрого порушують серйозні, навіть вічні проблеми, претендує Безпальцев", — писали про поета на порталі Буквоїд.