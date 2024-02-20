На війні загинув співробітник заповідника "Хортиця" Максим Штатський

На фронті загинув співробітник Національного заповідника "Хортиця", запорізький науковець, дослідник історії менонітів (середньовічний християнський протестантський рух) Максим Штатський.

Про загибель 35-річного науковця повідомила його дружина Дарія Штатська у своєму Facebook.

"Подробиць немає і поки не буде…12.02.2024 року ти пішов від нас", – написала вона.



Історик Максим Штатський загинув на війні Max Shtatsky / Facebook

Також про загибель науковця написали в Facebook Національного заповідника "Хортиця", де працював до війни Штатський.

"У нашому колективі та в наших серцях ще одна величезна діра. Безмежна шана і повага Герою на щиті. Співчуття родині та близьким", – йдеться в повідомленні заповідника.

Максим Штатський закінчив історичний факультет Запорізького національного університету у 2010 році. Працював науковим співробітником Національного заповідника "Хортиця". Займався дослідженням історії німців-менонітів.

У 2019 році очолив експедицію, під час якої у фундаменті старої комори на Верхній Хортиці вдалось знайти близько 300 фрагментів надгробків знищеного кладовища менонітів. Тоді знахідки відреставрували та відкрили Меморіал Хортицьких менонітів в 2021 році.

Максим Штатський Сайт міста Запоріжжя

Також Штатський причетний ще до однієї знахідки – постаменту меморіалу першим менонітам-переселенцям. Його встановили в 1890 році, у 1943 році він зник, а в 2021-му був знайдений науковцями.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Штатський служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Збройних сил України. Мав позивний "Історик".

Максим Штатський Max Shtatsky / Facebook

"Півроку війни. Так, на багато речей дивишся інакше. Але найголовніша складність – залишатися самим собою. Елементарно казати "Ви", "дякую", "перепрошую" і таке інше. А це непросто. Непросто триматись вище ватерлінії спрощення та огрубішання… Війна-війнонька. Це суцільні конкурси на сільському весіллі. Дурні, але необхідні. Як карусель, весело, та все одно нудить. Але ніхто ж крім нас, еге ж?" – писав Максим Штатський у жовтні 2023 року.