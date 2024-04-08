Національний музей історії збирає кошти для демонтажу "церкви-мафу"

Національний музей історії України оголосив про збір коштів на демонтаж самочинно збудованого "храму-мафу" на території музею історії України.

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Про це інституція повідомила в своєму Facebook.

"Дорогі друзі! Національний музей історії України потребує вашої допомоги. Нас часто запитують: коли демонтують самочинне будівництво на земельній ділянці Національного музею історії України, відоме як "церква-МАФ". Відповідаємо: це питання можливо вирішити вже найближчим часом, але необхідно здолати ще один (сподіваємося, останній) етап на цьому шляху", – йдеться в повідомленні музею.

Там наголосили, що попри рішення суду про необхідність знести незаконну споруду, представники Московського патріархату досі так і не виконали припис судді.

"На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття – це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача – музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою", – пояснили в музеї.

Там повідомили, що за їхніми підрахунками, попередній кошторис робіт з демонтажу та вивезення сміття коштуватиме 772 тисячі гривень. Тож закликали усіх небайдужих підтримати збір.

Більшість коментаторів підтримали ініціативу музею історії України. Станом на вечір 8 квітня на банці вдалося зібрати вже 91,8 тис. гривень. Багато хто пропонує музею влаштувати велику толоку, до якої готові долучитися.

Про незаконний "храм-маф"

Самовільне захоплення представниками Московського патріархату ділянки біля Десятинної церкви почалося 2008 року.

Спочатку споруда мала вигляд трьох кіосків, а в 2012 році, за часів Віктора Януковича, почали "узаконювати" будівництво. Жодних дозволів на будівництво та використання земельної ділянки релігійна організація не мала.

З 2020 року знести "храм-маф" своїм позовом вимагав Національний музей історії України, який знаходиться поруч.

15 лютого 2023 року Господарський суд міста Києва ухвалив рішення у справі про незаконний "храм-мафу" на території Національного музею історії України – зобов'язав звільнити ділянку від незаконної забудови.

У вересні 2023 року незаконність самочинного будівництва підтвердив Північний апеляційний господарський суд. Він також зобов'язав знести споруду коштом тих, хто її збудував.

З 2 жовтня 2023 року це рішення перебуває на стадії примусового виконання. За інформацією музею, рахунки порушника арештовані з жовтня 2023 року, але коштів, які можна списати на демонтаж "храму-мафу", виконавча служба не знайшла.