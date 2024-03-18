В Україні триває Національний тиждень читання поезії: як і де долучитися

З 16 по 24 березня в Україні триває перший Національний тиждень читання поезії. Він проводиться за ініціативи Українського інституту книги та має на меті привернути увагу до ролі поетичного слова під час великої війни.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

"Тиждень поезії є гарною можливістю відзначити роль поетів і поетичного слова в культурі, особливо під час війни, адже поезія як форма літератури реагує на події найпершою", – кажуть в УІК.

Темою Національного тижня читання поезії 2024 є "Дім". А гаслом – рядок із вірша сучасної української поетки Ірини Шувалової: "Ріки незмінно течуть додому". Для постера події використали фрагмент картини з циклу "Сни про дім" поета й художника, захисника Валерія Пузіка.

Постер Тижня читання поезії

До Тижня поезії в Україні та за її межами планується низка різноманітних подій: поетичних читань, зустрічей з поетами та поетками, конкурси віршів, онлайн-заходи та флешмоби.

Презентація каталогу "Українська поезія | 2023-2024"

В межах Національного тижня читання поезії 2024 Інститут книги презентує каталог української поезії останніх років. "Це спроба зібрати під однією обкладинкою концентрат поетичних голосів, що з'являються в українських книгарнях та бібліотеках під час великої війни", – пояснюють в УІК.

Він складається із чотирьох розділів: "Поезія (з) війни", "Сучасна українська поезія", "Класика" та "Поетичні антології".

Скріншот каталогу

Марафон військової поезії

Організатори Тижня читання поезії хочуть привернути особливу увагу до поезії авторів та авторок, які приєдналися до лав українського війська. Тож оголосили у соцмережах флешмоб Марафон військової поезії. Усіх охочих закликають публікувати на своїх сторінках тексти або відео з читанням вірша поета чи поетки, які боронять Україну.

Пост просять супроводжувати хештегом #тижденьпоезії2024, а також вказувати автора вірша.

Ініціаторка Марафону, поетеса Тетяна Власова у своєму Facebook однією з перших поділилася віршом поетки і військової парамедикині Єлизавети Жарікової.

"Вірші тих, хто воює, самі себе не запостять", – написав журналіст Павло Казарін та зацитував вірш Василя Муліка.

Як приєднатися до Національного тижня читання поезії

Для зручного відстежування подій в рамках Національного тижня читання поезії команда УІК створила онлайн-мапу заходів, які планують з цієї нагоди бібліотеки, освітні заклади, музеї та театри.

Крім подій в різних населених пунктах України, на мапі можна знайти події і за її межами: у Словаччині, Чехії, Бельгії, Польщі, Німеччині, Італії, Великій Британії.

В УІК наголошують, що нові заходи додаватимуть на мапу увесь тиждень, що триватиме Тиждень поезії.