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Чисте мистецтво. У київському М17 показують роботи найдорожчого українського художника Анатолія Криволапа

Ольга Дуденко — 15 квітня, 16:00
M17 Contemporary Art Center
Чисте мистецтво. У київському М17 показують роботи найдорожчого українського художника Анатолія Криволапа

Абстракція вимагає уважного ставлення до кольору, форми, текстури. Такі роботи часто здаються легкими у відтворенні чи копіюванні, однак потребують добре розвиненого асоціативного мислення й уміння "відчувати" матеріал.

Анатолій Криволап довго шукав форму, цікаву й оптимальну для створення власних картин. Цей процес не був легким, проте послідовним.

Тепер цією формою можемо насолодитися й ми, подивившись роботи в столичному Центрі сучасного мистецтва М17 до 9 червня.

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"В 22 роки я знав, що буду абстракціоністом. Побачив якусь абстракцію, і в мене все аж похололо, пронизало…" Так говорить Анатолій Криволап, активна творчість якого припала на 90-ті та початок 2000-х років. Уже у 2011 його роботи двічі встановлять світовий рекорд продажів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку.

"Першообрази" в М17 – це перша виставка, яка обʼєднала абстрактні роботи Криволапа періоду 90-х та 2000 років з іконами, створеними минулого року. Вони займають два поверхи Центру й вдало співіснують у просторі з високими стелями та кольоровими однотонними стінами.

Першообрази - виставка Криволапа
Виставка "Першообрази"
M17 Contemporary Art Center

Абстракція для Криволапа – не тільки спроба дослідити форми, кольори чи матеріали, а й ковток повітря після задухи соцреалізму. Навчаючись на факультеті живопису в Київському художньому інституті, митець не бажає іти дорогою єдиного напряму в радянський час і протягом 15 років після випуску веде непублічний спосіб життя, шукаючи себе і той метод, у якому йому зручно буде створювати.

Валерій Сахарук, куратор виставки "Першообрази", згадує історію Анатолія Криволапа з розмови з художником: "Я вирішив зробити вечір, почав писати помаранчевим хату, посадив діда. Писав, писав, бачу – така дурниця. Не знаю, що мене пробило. Взяв позолотою по небу, а там, де залишилась земля, залишив сегменти червоного, синього, зеленого". Загалом багато творчих знахідок стають несподіванкою для самого Анатолія, і його "чисте мистецтво" – ще й чиста радість для митця, який не просто працює, а шукає. Мистецтво виявляється мандрівкою, у якій не видно точки Б.

Анатолій Криволап - один з найдорожчих художників України
Анатолій Криволап
M17 Contemporary Art Center

Більшість робіт Криволапа не мають назви або ж звучать як "Композиція", "Горизонтальна композиція", "Структура", іменуючи численні скупчення форм і фігур. Саме на них він і прагне зосередити увагу глядачів, тому назви максимально прагматичні.

У "Композиції" проглядаються силуети дитячих майданчиків із гірками, та гойдалками. У "Горизонтальній композиції 2" – цегляні будинки, які замість звичних нам теракотових чи блідо-помаранчевих стають червоними, фіолетовими, рожевими. Однак бачення завжди буде різним – у "Структурі" для когось скупчаться кольорові поїзди, для когось – книжкові полички, для іншого – фундамент якоїсь будівлі.

Анатолій Криволап, картина Композиція
Анатолій Криволап. "Композиція" (2001)
M17 Contemporary Art Center

На "Сутінковому акорді" бачимо темну смугу, що оперізує доти яскраві кольори на картині. З білого, якого найбільше на полотні, ніби випливають усі інші кольори: червоний, помаранчевий, зелений, жовтий, рожевий – і зʼєднуються в той самий "сутінковий акорд".

У раніших картинах – "Без назви" (1986), "Диптих" (1995) – проглядається обережне ставлення до кольору та розміщення фігур на полотні. Особливо в першій роботі, де прямокутники зʼявляються один за одним і розташовуються в чіткій послідовності, утворюючи тривимірний простір.

Виставка Анатолія Криволапа в М17
Виставка Анатолія Криволапа відкрилася в М17
M17 Contemporary Art Center

Усі ці роботи візуально підводять до центру, де розміщені ікони, створені Криволапом минулого року. Цього ж року Криволап закінчує працювати над розписами церкви Покрови Пресвятої Богородиці в селі Липівка на Київщині, яку спочатку зруйнувала радянська влада, а потім розстріляли росіяни на початку повномасштабної війни. Ікони митець створює у власному стилі, віддаючи данину яскравим, насиченим кольорам і використанню одночасно кількох матеріалів.

Бачимо "Ангелів" – їхні крила та одяг за рахунок мозаїчно викладеного тла та різких, прямих мазків здаються фрагментарними. Святі розвернуті обличчями одне до одного чи то сумніваючись у чомусь, чи то питаючи пораду. Ангели Криволапа не нагадують традиційні зображення святих, адже емоційність перших глибша.

Ангели Криволапа не нагадують традиційні зображення святих
Анатолій Криволап. "Ангел" (2023)
M17 Contemporary Art Center

Один із "Ангелів" розміщений до глядача в профіль, відірваний однією ногою від землі, з піднятими вгору руками. Він ніби танцює. Є два "Ангели", що сидять на колінах і спілкуються. Часом їхні вбрання нагадують традиційні українські костюми з вишитими сорочками, кольоровими поясами та головними уборами.

На другому поверсі розміщені менші за розміром, проте все ще багаті на яскраві, виразні кольори картини. Здається, якщо вимкнути світло, усі роботи світитимуться в темряві.

Роботи Криволапа наче світяться в темряві
Здається, якщо вимкнути світло, роботи Криволапа світитимуться в темряві
M17 Contemporary Art Center

Тут розташовані здебільшого роботи з серії "Український мотив" (2008). Сама серія передавала відчуття людини, що переїхала з мегаполісу до села. На полотнах – яскравий захід сонця, озера, будиночки, над якими світить місяць. У цих картинах багато ностальгії та відчуття дому, тому вони й менші, бо показують щось камерне, інтимне, дороге.

Полотна Криволапа – це постійна взаємодія кольору, який митець старанно шукав і досліджував, та матеріалу, завдяки якому цей колір оприявнюється. Якщо в богословів першообразом є Бог, то в митців, мабуть, колір?

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