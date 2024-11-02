Розбірки британської дипломатії, висміювання Голлівуду та інші найкращі серіали листопада

Аж три серіали з нашого переліку стосуються цькування на роботі та в школі, і це не було навмисно. Певно, це є проблемою всюдисутньою і животрепетною, адже до неї звертаються виробники і в Сполучених Штатах, і у Великій Британії, й у Південній Кореї.

Політика – одна з головних ознак теж трьох нижче наведених серіалів. І це вже зовсім не дивно, зважаючи на 3-й рік тривалості російсько-української війни, що залучили значну частину світу, війни, яка є військовим продовження політики росії як країни-агресора. А також зважаючи на вибори в США, від політики якої багато що залежить у всьому світі.

Моральні та етичні дилеми – третя тема, об’єднуюча серіали з нашого переліку, бо ж всі ми люди, а людьми нас робить здатність вчиняти помилки, а також каятися за них.

Гарне кіно породжує цікаві думки!

Дипломатка – 2 (The Diplomat)

Показ: Netflix, Велика Британія – США

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Виходячи за 6 днів до виборів у США, серіал мав би на щось натякати, окрім підкилимних розборок в середині британської дипломатії, де весь 1-й сезон активно діяла нова американська посол. Стикання лобами Британії з Іраном, США і росією породила багато дзвону і багато синців, але саме росія виходила на перший план підозр у теракті щодо враження британського військового корабля. Власне, ця історія – звісно, разом з вражаючою якістю драматургії, режисури та акторського ансамблю – зробили "Дипломатку" ледь не центральним політичним серіалом останніх років.

Та 2-й сезон чомусь вильнув у бічну вулицю сенсів, говорячи про саму Британію, як головного підозрюваного і, зокрема, в завершальному теракті 1-го сезону, що перекочував і в 2-й. Виплив на перший план сепаратизм Шотландії й, як відповідь, британська імперськість. Чому? Причини таких ідей, прописаних сценаристами – ось інтрига.

Франшиза (The Franchise)

Показ: HBO/Megogo, США

Унікальний випадок сміливого сарказму стосовно голлівудського кіновиробництва. Знімають фільм про супергероїв, але на майданчику – хаос, і героїчно намагається врятувати ситуацію лише один асистент режисера (Хімеш Патель, "Тенет"). "Франшиза" – це ніби мок'юментарі, тільки про вигаданий фільм. Таким чином виробники можуть дозволити собі, ніби із-за лаштунків, висміяти кошмар сучасного світу виробництва кіно в Америці з постійним втручанням у процес зйомок продюсерів, з вимогами додати фемінізм, забрати цілу сюжетну лінію чи переробити спецефекти. Сміх і сльози, критика і захват.

І що на майданчику відбувається саме так чудово знає один з шоураннерів Сем Мендес ("007: Координати "Скайфолл"). Інший – Джо Браун ("Спадкоємці") – знає про розповідь із-за лаштунків. А третій – Армандо Інауччі ("Смерть Сталіна") – собаку з’їв на сарказмі та абсурдизмі. Рекомендовано поціновувачам.

Дисклеймер (Disclaimer)

Показ: Apple TV+, Велика Британія – США

В цій телевізійній перлині прекрасне все, від першоджерела, сенсаційного дебютного роману британської документалістки з ВВС Рене Найт, до меседжу, закцентованого і книжкою, і серіалом: у кожного є свої таємниці, а все таємне, оприявнюючись, може стати для сильних світу смертельним. Найт написала про визнану і багату письменницю, яка в отриманій від невідомого адресата крижці бачить історію зі свого минулого 20-річної давнини, і ця історія може зруйнувати її шлюб і кар’єру, якщо не гірше.

Важливо, що героїню зіграла голлівудська діва Кейт Бланшетт ("8 подруг Оушена"), своєрідним чином кидаючи місток до голлівудського світу небожителів, з їх скандалами про спосіб життя і провинами минулого. А втілив екранізацію Альфонсо Куарон ("Гравітація"), дивовижно делікатно зберігаючи складність і вигадливість сюжету книги. "Дисклеймер" – це майбутній лауреат більшості телевізійних премій.

Остання ніч у Треморі (La última noche en Tremor)

Показ: Netflix, Іспанія

Обігруючи назву, творці насправді вводять глядача у тремор, примушуючи тремтіти в очікуванні здійснення видінь героя, іспанського кінокомпозитора, що приїхав на британське узбережжя писати музику. А бачить він неіснуюче – чи неіснуюче поки що? – повне насильства та смерті оточуючих. І попри чітку містичність і навіть жахіття, режисер Оріол Паоло дуже обережно, зі знанням провідника, веде глядача доріжкою трилера, ґрунтовно показуючи драматичне життя героя з його дівчиною і сусідами, з їх болючим минулим і теперішнім. Що зрозуміло, адже Паоло – це той самий режисер, що створив висококласні фільми "Тіло" та "Невидимий гість", або серіал "Невинний".

Наразі йому в допомогу був такий самий клас автора "Останньої ночі в Треморі", іспанського письменника Мікеля Сантьяго Гарайкоетчеа, автора бестселерів, три з яких 2016-го року увійшли до топ-10 найбільше купованих книжок іспанською мовою в США.

Солоденька (Sweetpea)

Показ: Starz/Sky/UAKino, Велика Британія

Британці своєю "Солоденькою" просто підтверджують свій статус найкреативніших серед творців серіалів, додаючи сміливості, різкості й актуальності. Ріаннон (Елла Пурнелл, "Фолаут"), багато років носячи в собі біль і психологічну травму за цькування в школі і на роботі, врешті, цілковито втрачає контроль за дотриманням норми ковтати всі образи в лицемірному суспільстві, і наважується вбити свого кривдника. Спочатку одного. Потім іншого. І ще.

Вустами антигероїні ("анти", бо ж вбивати – не добре) творці повністю висловлюють все те, що, в принципі, думають ті, кого коли-небудь кривдили, тобто всі. Ріаннон в думках проговорює свої почуття, глядач їх чує, вимушено погоджується, а потім бачить наслідки, і вони – це ще гірше, ніж було в житті Ріаннон попередньо. "Солоденька" – класна екранізація роману британки СіДжей Ск'юз, повного злої іронії на зле сьогодення і вічне людське зло в середині.

Спецзагін: Левиця – 2 (Lioness)

Показ: Paramount+, США

Черговий екшен-діамант від Тейлора Шерідана ("Сікаріо", "Йеллоустоун"). Маючи можливість працювати по накатаній 1-го сезону, він, як відповідальна людина, додає нових родзинок, і тільки тому, що він кайфує від своєї роботи, при цьому добре знаючись на ній. Історія про керівницю спецгрупи ЦРУ, Джо (Зої Солдана "Вартові галактики"), густо і реалістично розцяцькована деталями, таким чином наповнюючи екранний світ життям, якому автоматично віриш.

Ось Джо вряди-годи готує дітям млинці, але спалює їх, бо не надто вміє це робити. А ось разом зі спецпризначенцями заїжджає до Мексики, де треба врятувати взяту в заручники американську конгрес-вумен, і в кадр потрапляє трилапий пес, підкреслюючи цим небезпечність території. Прикметно, що Шерідан, крім режисури, сценарію і продюсування, ще й грає одну з ролей, власне, спеца. А ще прикметно, що перші дві серії вийшли перед виборами.

Поклик пекла – 2 (Jiok)

Показ: Netflix, Південна Корея

Режисер і сценарист Йон Сан-хо ("Потяг до Пусана"), пішов у 2-му сезоні "Пекла..." шляхом розвитку світу, створеного у 1-му сезоні. Містика, політика і трилер тепер підпорядковані соціальній драмі. Звісно, сюжет про "ангелів", що з’являються перед окремими людьми і пророкують їм час смерті, і, відповідно до пророцтва, пекельних істот, жахливо катуючих людину – залишається. Але на перше місце вийшов і розвинувся сюжет про наслідки цієї бісовщини: утворення релігійних сект, паніка в суспільстві, божевілля людей.

Тепер головними темами є відповідальність новостворених сект за те, що вони говорять і до чого закликають (привіт пекельно відомому "Білому братству"), і пошук відповіді на питання, в чому винна людина, забрана до пекла, і що булінг в школі чи нелюбов батьків до дитини достатні для пекельних мук. Чергова сміливість корейців.