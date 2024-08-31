Помста за російську війну в Україні, повернення "Міста Бога" та інші найкращі серіали вересня

Цього разу, коли всі будуть обговорювати 2–й сезон "Володарів перснів", для серіаломанів ми запропонуємо дещо інше. Наприклад, кілька серіалів, які сміливо можна додати до переліку найбільш вартісних цього року – корейський "Не втечеш. Рулетка" і бразильський "Місто Бога. Боротьба продовжується".

Кінокритик та військовий ЗСУ Ярослав Підгора-Гвяздовський вважає, що навряд чи ці серіали будуть помічені "Греммі" чи "Золотим глобусом" через національну та тематичну короткозорість зазначених премій. Втім це не применшує якості ці фільми.

Також цього разу він пропонує огляд найкращих серіалів місяця з урахуванням віку – "Занепалі" для молоді, а "Ідеальний промах" – їх батькам. Окремо підкреслює іспанський "Шрам", де цікавим чином актуалізована метафора на сучасну російсько-українську війну і її закінчення.

Дивіться ще, цікаве є!

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Колаж Андрія Калістратенко

ВІДЕО ДНЯ

Занепалі (Fallen)

Показ: Globoplay, Швейцарія – Німеччина – Бразилія

Представлений в Північній Америці та у понад 20 країнах Європи, бразильський стрімінг–гігант Globoplay екранізував надзвичайно популярний роман "Занепалі" Кейт Лорен, замовивши виробництво швейцарцям і німцям. Невдале його перенесення на екран 2016 року у вигляді фільму не зупинило власників прав.

Визначення "бестселер "Нью-Йорк Таймс", підліткова аудиторія та суміш жанрів фантастики, мелодрами і трилера давали підстави для великих сподівань, і 8 серій їх втілили. Тепер замість школи в серіалі використана психіатрична клініка, бо ж головна героїня цілком не пам’ятає про свій злочин.

Але обірвані спогади про місцевого хлопця й інтрига щодо всіх решта, кожен з яких за документами перебуває в клініці 20 років, хоча їм всім стільки ж, утворюють міцний канат інтересу, і тримають глядача біля екрану не гірше магніту. Звісно, цьому сприяла режисура Метью Хастінгса ("Оповідь служниці").

Колаж Андрія Калістратенко

Не втечеш. Рулетка (No Way Out: The Roulette)

Показ: Disney+/U+Mobile TV, Південна Корея

Один з найсерйозніших серіалів останнього часу. Немов запускаючи бомбу уповільненої дії, поліція привозить до маленького містечка ґвалтівника–вбивцю після 13 років ув’язнення.

І тут починається – спочатку люди на масових маніфестаціях вимагають повернути його до в’язниці. Потім жінка–мер пропонує ґвалтівнику гроші, аби лишень той поїхав, і вона б це використала у своїх політичних інтересах. А далі якийсь чоловік в масці пропонує через трансляцію в інтернеті 20 мільярдів за те, щоб ґвалтівника вбили. І звісно, це зриває дах всім – звичайним біднякам, найманим вбивцям і поліції.

Власне, "Не втечеш..." перевершив очікування, розганяючи проблематику відповідальності закону, трагедії сімей та дилему помсти до вселюдського розміру, а не тільки Південної Кореї. І хоч в серіалі помітні ідеї "Диявольського судді", зрештою трилер дає серіаломанам сенсовне і жанрове задоволення.

Колаж Андрія Калістратенко

Шрам (Cicatriz)

Показ: Amazon Prime/rtve, Іспанія

"Я спалю їх дім, як вони спалили наш, мама. Я розпатраю їх тіла, як вони розпатрали твоє, тато...", – так, наче мантру, промовляє обіцянку помститися українська дівчинка Ірина з села Свеса Сумської області, у якої росіяни 2008 року вбили родину. І тепер, вже друге десятиліття, вона, дорослішаючи, полює на своїх кривдників в Москві, Отрадном Ленінградської області та іспанському Більбао.

Ось так, актуально, проходить 8-серійний трилер, екранізація однойменного бестселера журналіста Хуана Гомеса Хурадо. Цікаво, що роман вийшов 2015 року і в ньому географічно йшлося про Сербію, а 2023-го, коли його вирішили екранізувати, сюжетоутворюючу країну вирішили поміняти на Україну, що нарізі є більш ніж влучно.

І нехай тут є недоречності, на кшталт, російської мови в Сумській області, "Шрам" має багато додаткових ліній, перетворюючись на тугий клубок політики, бізнесу і особистого життя.

Колаж Андрія Калістратенко

Погана мавпа (Bad Monkey)

Показ: Apple TV+, США

Легка, мила і не занудна комедія з еківоками до жанру нуар. Закадрова оповідь про події з життя Ендрю Янсі (Вінс Вон), відстороненого від роботи поліцейського, візуалізується картинами захопливої природи Флориди. І переходить на історію про спійману в океані людську руку з кумедно вивернутим трупним заціпленням середнім пальцем.

Розслідування вбивства (якого не було), пошуки мишей в місцевих ресторанах (де корупція залишає їх відкритими), запобігання появі нових сусідів (шляхом підкидання мертвих тварин для очей покупців), а також Мішель Монахан ("Початковий код"), Наталі Мартінез ("Королівство") і абсолютно фантастична Джоді Тарнер-Сміт ("Після Янга") у ролі вуду-відьми – це все дотепи серіалу "Погана мавпа", цікаве і приємне для ока вмотивоване проведення часу перед екраном. 10 серій по 45–55 хв. кожна виходитимуть до 9 жовтня.

Колаж Андрія Калістратенка

Ідеальний промах

Показ: Amazon Prime, Німеччина

Драматична комедія для віку, коли вже минув перший шлюб, діти виросли і відчуття самотності штовхає до пошуків "бо треба". Двоє головних героїв – Марія, власниця книжкового магазинчику, та Ральф, продавець в спорттоварах міста Марбург – це драма ситуації та їх характерів.

Комічність – так само через це. А ще через сюжетну ідею: герої ніяк не можуть зустрітися, магічно проходячи повз один одного, здається, волею самої долі, яка їх розводить чудернацькими способами – він падає, коли вона повертається в його бік чи вона заходить за ріг, коли він виходить з будинку, або вона бачить його величезною собакою, бо перед цим вживала ЛСД.

Втім, вони є ідеально підходящими, і бути їм разом – питання часу. Не надто оригінальний прийом водити героїв навколо один одного, але в "...промаху" це виглядає влучно і не перевантажено деталями, хоча тут 8 серій. Легко.

Колаж Андрія Калістратенка

Місто Бога. Боротьба продовжується (Cidade de Deus: A Luta Não Para)

Показ: MAX/Бразилія

Бразильський фільм "Місто Бога" 2002 року увійшов до списку 100 кращих фільмів всіх часів. Він оповідає про кримінальний район Ріо-де-Жанейро і підлітків, що ростуть тут.

Нині ж діти-герої виросли, і займаються своїм – хтось продовжив бандитську стезю, хтось навпаки, працює в соціальній сфері, відволікаючи дітей від шляху банд, а хтось це все фотографує, як Ракета (його грає той самий Александр Родрігес, котрий грав Ракету 22 роки тому).

Важко в це повірити, але колись унікальний фільм змогли дуже вправно втілити в 6-серійному серіалі, чим, ймовірно, можна завдячити режисеру Алі Мурітіба, творцю минулорічного хіта "Нові бандити". Швидка дія і різноманітні зйомки, багаті на нюанси персонажі та напружена їх взаємодія, а відволікатись від усього цього неприємно, і хочеться дивитися далі.

Однозначно, це один з найцікавіших серіалів року. Можна брати любителям драми, екшну та екзотики фавел, футболу, фестивалей і війн банд Ріо-де-Жанейро.

Колаж Андрія Калістратенка

Проект "Тиран" (The Tyrant)

Показ: Disney+/Hulu, Південна Корея

Шалена мода на корейське стикає лобами стрімінги, тому популярність "Створіння Кенсона" на Netflix примусило Disney+ замовити щось подібне в гуру жанрів екшну та містики Пак Хун-юнга ("Я бачив диявола"). Він пішов ще далі, міксуючи різні теми, зокрема зі своїх двох серій "Відьми" 2018-го і 2022-го років.

Є алюзії навіть на серіал "В русі" про супергероїв від того ж таки Disney+. Тільки тут головна сюжетна лінія стосується історія лише про одну дівчину, в яку випадково потрапив штучно виведений вірус, розроблений секретною лабораторією зі створення універсальних солдатів.

Звісно, використана й надзвичайно затребувана тема шкільного цькування, бо без неї, здається, не обходиться жодна дорама. А сюжетна лінія найманого вбивці підсилена тим, що він, крім усього, ще й маніяк. Трохи незвичною є наявність тільки 4 серій, втім інтрига, закинута у фіналі, дає перспективи на продовження.