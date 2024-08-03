Повний розковбас, вбивства корупціонерів та підступні стратегії королеви Франції: найкращі серіали серпня

Задоволення від перегляду не залежить від національної приналежності переглянутого, але, погодьтеся, розмаїття побаченого робить задоволення різноманітним. Тому ми й збираємо зразки серіалів зі всього світу, намагаючись надати якомога ширшу палітру творців кіно. Цього разу вийшло більше представників зі Сходу, а Японія й поготів потрапила унікально з двома своїми серіалами. І це – не межа, зважаючи, на зацікавленість головними стрімінгами планети тамтешніми виробниками. Далі – більше.

Радості!

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Вихор (The Whirlwind)

Показ: Netflix, Південна Корея

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Ідейна сміливість в політичному трилері не є проблемою для дорам, але тут в кожній серії – ставки ва-банк. За сюжетом прем’єр-міністр викриває президента країни в корупції, але, без можливості вивести його на чисту воду, змушений його отруїти, щоб за конституцією отримати президентство. Поки йтиме слідство, і він сам зізнається у своєму злочині, герой хоче встигнути очистити владу від корупціонерів.

"Немає недоторканих", – каже він, ставлячи на кін своє життя. Є подібність з "Картковим будинком", тільки тут інша мета, аніж у героя Кевіна Спейсі. Так, пафос і дика музика, як завжди у корейців, псують картину. Втім біографічна основа серіалу додає йому балів (більшість президентів Південної Кореї були звинувачені в корупції, їм об’являли імпічмент і навіть засуджували на довічне). Момент вручення "нобелівки" за мир президенту-корупціонеру – кращий!

Повний розковбас: Фудтопія (Sausage Party: Foodtopia)

Показ: AmazonPrime, США

Продовження знаменитого неполіткоректного мультика розвиває і поглиблює оригінал. 8 серій по 25 хв кожна – це дошкульна і ржачна метафора сучасного розвитку суспільства: продукти "втямили", що люди їх їдять, і здійснили революцію, скинувши вид "канібалів", але, невдовзі, прийняли ту ж "репресивну" форму, як і їх попередники.

Очевидна алюзія на прихід і розвиток неоліберальних норм щодо свобод, сексуальності та різноманіття викликає захват і, одночасно, подив – як таку сміливу критику пропустили, бо ж у революціонерах легко побачити представників "зелених", ЛГБТ та ліворадикалів. З іншого боку, опускаючи політичність, це дико смішний серіал, і визначення "дико" тут є найбільш доречним, адже те, що не можна показувати в художньому кіно, в анімації – дозволяється. Тому парочку тут утворює сосиска і булочка, а кількість сексуальних сцен в анімації перевершує все, що ви бачили.

Країна Танабати (Tanabata no Kuni)

Показ: Disney+, Японія

Екранізація однойменної манги, що виходила з 1996 по 1999 роки, як завжди має оригінальний нюанс. Наразі дивакуватий герой, смішно кричачи і тужачись, може створювати енергетичні кульки і робити ними дірочки в банках, і цим тішитися разом зі своїми шанувальниками. Але швидко з'являється той, хто робить кулі з футбольний м'яч, а згодом – з футбольне поле, і може вбивати політичних лідерів, і анігілювати будинки та цілі райони з людьми.

І ця сила існує вже століття, маючи за місцем народження маленьке село. Проблема в тому, що ця вона дико міняє людину, перетворюючи її на монстра. І не тільки ззовні. Фантастика в "Країні…" не про марвелівське жонглювання, а про соціальну відповідальність і наслідки своєї нестримної сили, яка шкодить власнику не менше, аніж супротивнику... Перша сцена в серіалі, з XIX сторіччя – це натяк на можливість перетворити "Сьогун" на наукову фантастику. Несподівано.

Санні (Sunny)

Показ: AppleTV+, США

Цілком оригінальний, тому підходящий для любителів чогось новенького і небанального, "Санні" розповідає про мешканку Токіо американку Сьюзі (Рашіда Джонс, "Бункер"). В авіакатастрофі вона втрачає чоловіка і сина, а для того, щоб вона не здуріла від горя, і для нагляду за нею, їй дають робота зі штучним інтелектом. І з незвичними здібностями – шукати і брехати.

В результаті Сьюзі з’ясовує, що її чоловік був не інженером холодильників, як він казав, а роботів. По-друге, тіла чоловіка та сина чомусь не можуть знайти в уламках літака, і по-третє, робот має темне минуле, де фігурує вбивство. Далі все заплутано і цікаво: пошуки в Токіо, фарбована барменка, якудзи і багато дотепів, на кшталт "скорбота – це спроба осягнути те, що осягнути не можливо", або "не думаю, що двом п’яним жінкам треба йти і допитувати продавця нелегальних кодів". Клас!

Бандити в часі (Time Bandits)

Показ: AppleTV+, Велика Британія-США

Смішненько-тупенька комедійна фантастика, але вона – жанрова сміштупа, бо знята в дусі "Доктора Хто" і "Холістичного детективного агентства Дірка Джентлі". Для знавців і любителів – все зрозуміло, а для випадкового глядача варто назвати ім’я режисера перших 2-х серій – Тайка Вайтіті, творця серіалу "Що ми поробляємо в тінях" і марвелівського блокбастера "Тор: Раґнарок".

А ще додати, що цей серіал є 10-серійним рімейком однойменного фільму Террі Гілліама 1981-го року. Тільки замість купки карликів тут купка різносортних людей-бандитів, які мандрують часами з допомогою карти, вкраденої у Вищого Розуму (його грає Вайтіті). В якості корисного баласту у них є хлопчик-ботан, до кімнати якого в лондонському середмісті вони випадково потрапили. Тепер, коли вони всі опиняються в минулому, він їм розказує про Стоунхендж, троянського коня і майя (про жертвоприношення вікіпедія помилилась). Словом, перед нами легка жанрова розвага.

Королева змій – 2 (The Serpent Queen)

Показ: Starz/Stan, США

Продовження зухвалого, ядучого і антиклерикального серіалу, що, граючись, переписує історію. Британська акторка Саманта Мортон після знаменитої "Єлизавети" 1998 року, де вона грала страчену претендентку на трон Англії Марію Стюарт, перевтілюється у французьку королеву Катерину Медичі. Її героїня вже не збирається віддавати ні життя, ні трон, ризиковано, але ефективно маневруючи в тогочасних буремних водах протистояння католиків та протестантів, між родами де Гізів та Бурбонів, безбожними чоловіками та пропащими жінками.

Для гостроти сприйняття ситуацій, творці щедро використовують мову, властиву нашому часу, пересипану сарказмом та відвертими наїздами, які й Вольтеру не снилися.

"Королева змій" – це "Спадкоємці", які зґвалтували історію. Виглядає це, мов жорстке порно, якщо б його поєднали з кулуарами Верховної Ради, тільки наразі мова про політику Франції XVI сторіччя.

Токійські аферисти (Jimenshitachi)

Показ: Netflix, Японія

Жорстка версія "11 друзів Оушена". Тут п'ятірка зовсім не друзів займається земельним кидаловом на величезні суми, при цьому залишаючи по собі трупи як тих, хто їм допомагав (свідків), так і тих, хто намагався їм протистояти (наприклад, поліцейських), не кажучи про самих ошуканих. Ретельність продуманих і втілених афер вражає деталізацією та зухвалістю, спостерігати за цим можна й задля користі, щоб потім не бути пошитим у дурні. Кінематографічно ж – це високий клас реалізації складної жанрової гри з прямими згадками фільмів і гри "в кіно".

А заразом можна відмітити відмінність японської ментальності, від, скажімо, американської – на відміну від "...Оушена", "...аферисти" позбавлені пафосного благородства, грабуючи через хворобливість, а не задля задоволення. Любителям кримінального жанру про пограбування на кшталт "Міцних горішків", "Калейдоскопа" те решти – рекомендується.

Кому не вистачило, як завжди, пропонуємо на додаток: 1-й сезон корпоративно-кримінального корейського серіалу "Аудитори" і 3-й сезон американського історичного екшну "Вікінги: Вальгалла".