Дивозвірі та самозаспокоєння: "Читомо" назвало найкращі українські дитячі книжки 2024 року
Видання "Читомо" оприлюднило список найкращих українських книжок року для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (до 9-10 років).
Для формування списку долучили фахівців з дитячої літератури – дослідників, бібліотекарів, літературних оглядачів, редакторів, методистів, промоутерів дитячої літератури та дитячих письменників.
Поезія
"Про дива і диваків" Катерини Міхаліциної з ілюстраціями Наталії Кудляк
У центрі сюжету – кіт фіалкового кольору. Його друг – маленький кімнатний вазон баобаб – зажурився. Щоб виправити це, кіт вирушив до Африки на пошуки родичів свого приятеля.
"Чудова віршована поезія про двох диваків, яка випромінює недитячу мудрість: любов і турбота часом справді здаються дивацтвом, якщо світ навколо керується іншими принципами", – зазначають у "Читомо".
"Паровозик раз-два-три" Володимира Чернишенка з ілюстраціями Володимира Штанка
Це віршована історія про паровозик, який приходить на допомогу, коли безжальний ворог посилає на Україну ракети.
"Талановито проілюстровані видання талановитої поезії для дітей: жанр у хорошому виконанні – на вагу золота", – так описує книгу науковиця, професорка кафедри видавничої справи та редагування Української академії друкарства Емілія Огар.
"Слон-трава. Капосні вірші" Івана Андрусяка з ілюстраціями Анни Птахи
Книжку, на сторінках якої восьминоги пишуть вірші, течуть річки-втікачки, літають кроти й росте слон-трава.
"Грайлива, дотепна, часом капосна, а часом щемливо ніжна поезія, що зачаровує несподіваними ритмом і римою. "М’які", "дбайливі" ілюстрації – саме так їх хочеться описати", – говорить літературна оглядачка, редакторка Валентина Вздульська.
"Чом би й ні?" Олександра Подоляка з ілюстраціями Олександра Шатохіна
Книжка з химерними, дотепними та грайливими віршами, які цікавлять не тільки малечу, а й дорослих.
Серед найкращих поетичних видань року експерти відзначили також перевидання поезії Наталі Забілої "Ясоччина книжка" з ілюстраціями Анни Птахи.
"Цінність поезії для дитячого читання дуже велика, та, на жаль, для видавців не вельми комерційна. Відтак кожне оприлюднення творів сучасних українських дитячих поетів та поеток – збірка чи віршована історія – це вже явище. А тим паче, що вони з’являються в супроводі пречудових ілюстрацій", – зауважує Тетяна Стус.
Проза
"Теплі речі для Татами" Оксани Лущевської та Дзмітрія Бандаренка з ілюстраціями Оксани Драчковської
Книга розповідає історію теплих і довірливих стосунків дівчинки Устини й тата Михася, якого вона називає Татама. Збираючи дочку на ковзанку, чоловік вдягає її "як капустину". Але теплі речі, що є метафорою любові та взаємної турботи, потрібні не тільки дівчинці, а й татові.
"Яблучна шарлотка, спечена в горах" Саші Войцехівської з ілюстраціями Марти Кошулінської
"Книжка, яка постулює: усе, що ми проживаємо зараз, усе, чим ми користуємося зараз, увесь наш досвід – важливі.
Навіть той старий каримат, термокружка чи налобний ліхтарик з генератором, які допомагають нам пережити тривоги в бомбосховищі чи блекаути, колись у майбутньому згодяться, бо їх так само вдало можна перекласти й пристосувати до мови мирних днів, які неодмінно настануть після нашої перемоги", – так описує книгу Вікторія Медвідь, дослідниця дитячої літератури, аспірантка Університету Сент-Ендрюса, письменниця, перекладачка.
"Левова книжка" Марії Артеменко з ілюстраціями Олени Бугренкової
Це історія про 6-річного хлопчика Лева, в якій з теплим гумором описується його характер, вдача та щоденні пригоди й думки.
"Дотепна, відверта, максимально сучасна, кумедна, динамічна й абсолютно чарівна" — каже про книжку Валентина Вздульська.
"Моя мама – гора" Христі Венгринюк з ілюстраціями Марти Кошулінської
"Ця дитяча книжка — про те, що дорослі також потребують підтримки. Вона привідкриває почуття й емоції, які дорослі часом намагаються приховати від дітей. Але діти спостережливі. Вони знають своїх батьків.
У цій книжці мама і син вирушають до місця сили, де вони краще зрозуміють одне одного. Виокремлення місця сили — це необхідна навичка сьогодення", – коментує видання Оксана Лущевська, дослідниця дитячої літератури, викладачка письменницької майстерності, письменниця, перекладачка.
"Ґудзик, який хотів повернутися додому" Слави Світової з ілюстраціями Галі Вергелес
"Це щемка історія про досвід переселенства, життя у чужих містах і країнах, туги за домівкою, адаптації на новому місці. Це історія про те, що дарує нам відчуття дому – мова, люди, якісь дорогі серцю речі, та про віднайдення його всередині себе", – розповідає Віталіна Макарик, методистка лабораторії дитячого читання "БараБука" НЦ "МАНУ", підліткова письменниця.
Також експерти виділяють книжки:
- "Фоґі" Олександра Шатохіна;
- "Зірка шукає море" Ростислава Попського;
- "Король-малюк" Уляни Чуби;
- "Сни пса Патрона" Галини Ткачук;
- "І ніякі це не вигадки" Грасі Олійко.
Пізнавальні книжки
"Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко" Марини Макущенко з ілюстраціями Дар’ї Філіппової
"Природним чином творчість Марії Примаченко, її дивозвірі та їхні історії, її дивовижне бачення світу, придаються до першого знайомства зі світом мистецтва.
А збільшений формат, віконечка та загалом інтерактивність книжки, де казкові звірі живуть у нашому сьогоденні, а їхнє співіснування в музейному просторі руйнує війна, запрошує до глибшого занурення в тему та довірливої розмови з дорослим", – наголошує Юлія Козловець.
"Хліб, що дарує свято" Каті Сіль з ілюстраціями Олі Снімщікової
"Ця книжка – біографія українського хліба. Вона динамічна й інформативна.
Книжка розказує про те, скільки імен має хліб, як він подорожує, яка роль хліба в Україні впродовж років, торкаючись навіть нещодавньої історії: неможливості вивозу зерна з України й нестачі українського зерна для багатьох країн", – коментує видання Оксана Лущевська.
"Космічні пухнастики вчать українську" Лесі Мовчун з ілюстраціями Наталі Кудляк
За словами науковиці Емілії Огар, це "реінкарнація популяризаторських ідей відомого українського мовознавця Івана Вихованця в сучасному динамічному графічному втіленні".
Книга допоможе опанувати мовну грамотність та дасть розуміння феномену мови й мовлення на доступному для дітей рівні.
Терапевтичні видання
"Сміховисько" Світлани Ройз з ілюстраціями Марії Рудик
"Ця книжка святкує життя й поміж рядків ненавʼязливо вчить рефлексувати. Навчає чесності із самим собою й близькими. Показує, як це – екологічно проговорювати те, що тебе турбує й що тобі болить, а паралельно з тим – і помічати й вербалізувати те, що робить тебе щасливим.
Озвучувати те, чому ти в собі пишаєшся, і робити це не заплутаними обхідними стежками нелогічних вчинків, а словами", – розповідає Вікторія Медвідь.
"Іскорки суперсил" Марії Артеменко, Анастасії Музиченко та Галини Ткачук
Книга є частиною проєкту МОН та ЮНІСЕФ, тому містить вагомий педагогічний компонент.
"Але важливо те, що й з погляду художнього письма вона дуже добре написана. Герої казок, Іскорки, – симпатичні й виразні персонажі, які подобаються дітям, а їхні пригоди, ігри й активності можуть відтворити й маленькі читачі, тому досвід персонажів переконливо до них промовляє і їм відгукується", – розповідає Віталіна Макарик.
"Фух і Дмуха" Ярини Завадович і Наталі Пашко з ілюстраціями Олесі Дереги
Герої книжки Фух і Дмуха опиняються глибоко під водою, високо в горах, переживають різні пригоди й весь час дізнаються щось нове про дихання. Йдеться не тільки про життєво необхідний процес, але й про спосіб заспокоєння та контролю над стресом.
Авторки пропонують практичні вправи, щоб заспокоїтися чи оговтатися, стати стійкішими ментально.
Найпопулярніші книжки для дітей за статистикою Львівської обласної бібліотеки для дітей
- "Дружу з емоціями. Що робити, якщо…" Оксани Самуляк;
- "Сторінки-цікавинки" Василя Федієнка;
- "Дай лапу, Пепітко" Оксани Лущевської;
- "Сміховисько" Світлани Ройз;
- "Політика для дітей" Євгенії Завалій;
- "І ніякі це не вигадки!" Грасі Олійко;
- "Мова: таємниці відьом" Наталі Місюк;
- "Сни пса Патрона" Галини Ткачук;
- "Чом би й ні?" Олександра Подоляка;
- "Яблучна шарлотка, спечена в горах" Саші Войцехівської;
- "Пудель – найкращий пес" Оксани Лущевської;
- "Абетка діда Маркела" Олександри Шиденко;
- "Вистрибеньки сонячних зайчиків" Дари Корній;
- "Слон-трава" Івана Андрусяка;
- "Песики і цуценятка та хитреньке Лисенятко" Вікторії Солтис-Доан;
- "Волосянка" Марії Правди;
- "Дітлахи. Незламні історії" Олени Скулатової.