Книги Плохія, Михеда та Чапая увійшли до підбірки найкращих видань 2024 року від The Telegraph

Книжки "The Language of War" Олександра Михеда, "Chernobyl Roulette" історика Сергія Плохія та "The Ukraine" Артема Чапая увійшли до рейтингу 50 найкращих видань 2024 року. До переліку видання The Telegraph увійшли англомовні версії книг.

Стежте за поступом української культури в Telegram i WhatsApp !

Книгу Олександра Михеда поставили на 12 місце рейтингу, Чапая - на 39 місце, а Плохія - 50 місце. Також 22 місце зайняла книга італійського журналіста українського походження "Our Enemies will Vanish" ("Наші вороги зникнуть") Ярослава Трофімова. У ній йдеться про російське вторгнення на територію України.

Повний список видань за посиланням.

Про що книжки українців

"The Language of War" письменника та літературознавця Олександра Михеда - англомовна версія нонфікшн-видання "Позивний для Йова.Хроніки вторгнення". У книзі автор розповідає власні історії про початок вторгнення, а також збирає розповіді рідних та друзів.

РЕКЛАМА:

Історія охоплює перші 13 місяців повномасштабної війни й була опублікована видавництвом ВСЛ.

"Україн­ці, як і колись старозавітний Йов, нині проживають жахливі втрати. Як ми втрачаємо найрідніших друзів і домівки? Як змінюються українські діти і яку постпам’ять матиме наступне покоління? Врешті – ​хто кожен із нас у цій війні?", – йдеться в анотації на сайті видавництва.

"Позивний для Йова" Михеда отримала премію Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2023 року, а також увійшла до переліку найкращих видань 2023 року за версією українського ПЕН.

У 2024 році англомовну версію випустило видавництво Penguin Books.

"The Ukraine" репортера, письменника та перекладача Артема Чапая вперше вийшла в Україні у 2018 році. Туди увійшли понад 20 текстів автора, в яких він розповідає про Україну початку двадцять першого століття.

"У тексті The Ukraine зумисне порушено кордон між художнім і документальним: одні його частини буквально відтворюють реальність, інші є витвором уяви. Чи кожен читач зрозуміє, які з них які? І чи має це значення? Зрештою, художній твір буває правдоподібніший за абсурдну дійсність. Фрагменти The Ukraine пов’язані дотично, як у пазлі, – а з їхньої сукупності рельєфно виринають обриси України початку двадцять першого століття. Чи the України, як іронізують герої", – йдеться в анотації.

Книга англійською вийшла у видавництва Seven Stories Press UK.

"Chernobyl Roulette" історика Гарвардського університету Сергія Плохія - книга про російську окупацію Чорнобильської АЕС у 2022 році. Історія охоплює 35 днів війни й історії працівників, що стали заручниками окупаційних військ.

"Захоплююча та незабутня "Чорнобильська рулетка" б'є на сполох про небезпеку ядерних об'єктів у безпрецедентний час, коли працівники станції змушені боротися самотужки, а світ затамувавши подих чекає на порятунок. У книзі, яка читається як трилер, Сергій Плохій розповідає дивовижну історію про людську природу, непевність і мужність", - розповідають в анотації видання.

Англійською видання також з'явилося у провідного Penguin Books.