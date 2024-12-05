Російські пісні не зникли: що слухали українці в Apple Music та Spotify у 2024 році
Музичні стримінгові сервіси Apple Music та Spotify оприлюднили щорічні рейтинги найбільш прослухуваних пісень в Україні.
В обох є треки російських виконавців або російською мовою.
Що найчастіше слухали українці на Apple Music?
Сервіс Apple Music зробив список 100 найпопулярніших пісень, які слухали в Україні – як вітчизняних, так і закордонних.
До першої десятки увійшли:
- alyona alyona, Jerry Heil – "Teresa & Maria";
- Chico, Qatoshi, 100лиця – "Покохай мене";
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене";
- Артем Пивоваров, Klavdia Petrivna – "Барабан";
- DOROFEEVA, LEBIGA – "А я все плакала";
- MONATIK – "А що?";
- Teddy Swims – "Lose Control";
- Domiy – "Нагадай";
- DOROFEEVA – "Хай пишуть";
- YAKTAK – "Уночі".
Рекордсменкою за кількістю пісень у рейтингу стала Klavdia Petrivna – їх до топу потрапило вісім.
Серед 100 найпопулярніших пісень року 19 є російськими. Зокрема, одна з них належить українці ANNA ASTI, яка після початку повномасштабного вторгнення живе у Росії.
Найпопулярніші українські пісні на Spotify
Стримінговий сервіс Spotify опублікував рейтинг із 50 найпопулярніших пісень українських виконавців 2024 року.
До нього потрапили два російськомовні треки київського виконавця KRBK.
Топ-10 пісень за версією Spotify:
- alyona alyona, Jerry Heil – "Teresa & Maria";
- Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала";
- Klavdia Petrivna – "Знайди мене";
- Chico, Qatoshi, 100лиця – "Покохай мене";
- DOROFEEVA, LEBIGA – "А я все плакала";
- KRBK – "Крепче";
- Артем Пивоваров, Klavdia Petrivna – "Барабан";
- SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – "Силуети";
- Wellboy, Parfeniuk – "Забий";
- Wellboy – "Додому".
Лідеркою з сімома треками у топі також стала Klavdia Petrivna.
Нагадаємо, минулого року до топу Apple Music потрапило менше російських пісень – 10 зі 100.