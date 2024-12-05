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Російські пісні не зникли: що слухали українці в Apple Music та Spotify у 2024 році

Альона Павлюк — 5 грудня, 19:17
Російські пісні не зникли: що слухали українці в Apple Music та Spotify у 2024 році
Найпопулярніші пісні в Україні за 2024 рік: рейтинг від Apple Music та Spotify
Davidovici/Getty Images

Музичні стримінгові сервіси Apple Music та Spotify оприлюднили щорічні рейтинги найбільш прослухуваних пісень в Україні.

В обох є треки російських виконавців або російською мовою.

Що найчастіше слухали українці на Apple Music?

Сервіс Apple Music зробив список 100 найпопулярніших пісень, які слухали в Україні – як вітчизняних, так і закордонних.

До першої десятки увійшли:

  • alyona alyona, Jerry Heil – "Teresa & Maria";
  • Chico, Qatoshi, 100лиця – "Покохай мене";
  • Klavdia Petrivna – "Знайди мене";
  • Артем Пивоваров, Klavdia Petrivna – "Барабан";
  • DOROFEEVA, LEBIGA – "А я все плакала";
  • MONATIK – "А що?";
  • Teddy Swims – "Lose Control";
  • Domiy – "Нагадай";
  • DOROFEEVA – "Хай пишуть";
  • YAKTAK – "Уночі".

Рекордсменкою за кількістю пісень у рейтингу стала Klavdia Petrivna – їх до топу потрапило вісім.

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Серед 100 найпопулярніших пісень року 19 є російськими. Зокрема, одна з них належить українці ANNA ASTI, яка після початку повномасштабного вторгнення живе у Росії.

Найпопулярніші українські пісні на Spotify

Стримінговий сервіс Spotify опублікував рейтинг із 50 найпопулярніших пісень українських виконавців 2024 року.

До нього потрапили два російськомовні треки київського виконавця KRBK.

Топ-10 пісень за версією Spotify:

  • alyona alyona, Jerry Heil – "Teresa & Maria";
  • Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала";
  • Klavdia Petrivna – "Знайди мене";
  • Chico, Qatoshi, 100лиця – "Покохай мене";
  • DOROFEEVA, LEBIGA – "А я все плакала";
  • KRBK – "Крепче";
  • Артем Пивоваров, Klavdia Petrivna – "Барабан";
  • SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – "Силуети";
  • Wellboy, Parfeniuk – "Забий";
  • Wellboy – "Додому".

Лідеркою з сімома треками у топі також стала Klavdia Petrivna.

Нагадаємо, минулого року до топу Apple Music потрапило менше російських пісень – 10 зі 100.

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