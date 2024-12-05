Російські пісні не зникли: що слухали українці в Apple Music та Spotify у 2024 році

Найпопулярніші пісні в Україні за 2024 рік: рейтинг від Apple Music та Spotify

Музичні стримінгові сервіси Apple Music та Spotify оприлюднили щорічні рейтинги найбільш прослухуваних пісень в Україні.

В обох є треки російських виконавців або російською мовою.

Що найчастіше слухали українці на Apple Music?

Сервіс Apple Music зробив список 100 найпопулярніших пісень, які слухали в Україні – як вітчизняних, так і закордонних.

До першої десятки увійшли:

alyona alyona, Jerry Heil – "Teresa & Maria";

Chico, Qatoshi, 100лиця – "Покохай мене";

Klavdia Petrivna – "Знайди мене";

Артем Пивоваров, Klavdia Petrivna – "Барабан";

DOROFEEVA, LEBIGA – "А я все плакала";

MONATIK – "А що?";

Teddy Swims – "Lose Control";

Domiy – "Нагадай";

DOROFEEVA – "Хай пишуть";

YAKTAK – "Уночі".

Рекордсменкою за кількістю пісень у рейтингу стала Klavdia Petrivna – їх до топу потрапило вісім.

РЕКЛАМА:

Серед 100 найпопулярніших пісень року 19 є російськими. Зокрема, одна з них належить українці ANNA ASTI, яка після початку повномасштабного вторгнення живе у Росії.

Найпопулярніші українські пісні на Spotify

Стримінговий сервіс Spotify опублікував рейтинг із 50 найпопулярніших пісень українських виконавців 2024 року.

До нього потрапили два російськомовні треки київського виконавця KRBK.

Топ-10 пісень за версією Spotify:

alyona alyona, Jerry Heil – "Teresa & Maria";

Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала";

Klavdia Petrivna – "Знайди мене";

Chico, Qatoshi, 100лиця – "Покохай мене";

DOROFEEVA, LEBIGA – "А я все плакала";

KRBK – "Крепче";

Артем Пивоваров, Klavdia Petrivna – "Барабан";

SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ – "Силуети";

Wellboy, Parfeniuk – "Забий";

Wellboy – "Додому".

Лідеркою з сімома треками у топі також стала Klavdia Petrivna.

Нагадаємо, минулого року до топу Apple Music потрапило менше російських пісень – 10 зі 100.