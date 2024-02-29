Ти [Романтика]. Гурт МУР випустив альбом-мюзикл про поетів Розстріляного відродження

В останній день зими, 29 лютого, український гурт МУР випустив альбом-мюзикл про поетів Розстріляного відродження і мешканців Будинку "Слово" – Ти [Романтика]. До співавторства залучили поета Сергія Жадана, акторку "95 кварталу" і телеведучу Олену Кравець, одеський рок-гурт "хейтспіч", львівський гурт NAZVA та інших.

УП.Культура розповідає, чому його треба слухати.

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Музиканти з МУР називають свій альбом мюзиклом про письменників і закликають слухати його послідовно як суцільну історію: "17 різних композицій – всі треки зв’язані між собою сюжетом, переходять один в одного і дають можливість слухачу "на власні вуха" стати свідком історичних подій".

"Альбом починається треком "Ще до того як колись". У ньому йде зачин – про зраду Павла Тичини. Далі в хронологічній послідовності – події від 1918 року до 1937-го. Усі треки пов’язані один з одним, їх не варто слухати окремо. Наприклад, ми проводимо слухача спочатку новиною, що в Харкові створили будинок “Слово”, потім – репресії, далі – історія про Тичину з його віршем", – коментує автор текстів та ідеї створення альбому Олександр Хоменко.

Вони поклали на музику і римовані оповіді найбуремніший період історії нашої літератури і харківського будинку українських літераторів "Слово", кожен другий мешканець якого був репресований радянською владою.



В альбомі є історія зради Павла Тичини і звучить вона під супровід джазового піаніста Євгенія Дубовика. Є служба Володимира Сосюри у Третій штурмовій армії УНР під начальством Сергія Жадана. Розповідається і про самогубство Хвильового, про дружбу авангардиста Михайля Семенка із гурту "хейстпіч" та Леся Курбаса із гурту NAZVA. Олена Кравець у складі ЧК.



"Олена Кравець у композиції "Суспільна власність" зіграла саму систему: спочатку чекістську, потім НКВДшну, яка відловлює та нищить тих, хто намагається піти проти. Вона сама написала нам на пошту й сказала, що якщо в нас буде цікава роль для неї, то готова доєднатися до проєкту. Так з’явився дев’ятий трек в альбомі. Сергій "Колос" Мартинюк перевтілився в Хвильового. Павло Гоц з гурту NAZVA розповів історію Леся Курбаса, а Дмитро Однороженко з гурту "хейтспіч" став поетом-авангардистом Михайлем Семенком", – додає продюсер проєкту Микола Шмундир.

У записі альбому взяли участь інші музиканти та актори надано пресслужбою

На створення текстів для альбому пішло понад пів року, наразі вони налічують 40 сторінок. Крім спогадів та творів письменників, музиканти шукали маловідомі факти про той час. Також в альбомі можна почути фрази із фільму "Будинок Слово. Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка.

Музиканти ставлять відкрите питання до аудиторії – "Розстріляне відродження…повернулося?" та розповідають про несподівані відсилки до нинішньої ситуації, які народжувалися під час запису альбому.

"Коли Олександр Хоменко і Женя Янович разом писали один зі шматків альбому, де є слова: "Як наступають червоні, білі і поляки на нашу молоду державу…", вони, одного затишного грудневого вечора подумали: "А може не треба так про поляків? Бо все ж таки таке партнерство під час війни, стільки біженців і допомоги…" Знали б тоді про плакат "повертайтесь додому невдячні сукини діти", про блокади кордону, про вмикання тривоги для "ефекту" на українських фермерів, про таке фантомно-сталінське висипання зерна…", – згадують МУР про створення пісні "Європа мовчала".

Про гурт МУР

МУР – український гурт, що виник після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До його складу входять: Олександр Хоменко (тексти, речитатив), Віктор Ткаченко (тексти, музика, саундпродакшн) і Микола Шмундир (речитатив, піар).

"До 24 лютого багато хто з нас слухав російську музику, обожнював російську літературу, кіно… Й не бачив у цьому проблеми. Але зараз не можна просто сказати: "Ми більше так не будемо!" – треба щось робити, робити заради власної культури, історії, нації…" – розповідали раніше учасники гурту виданню Музвар.

Гурт МУР створили у 2022 році надано пресслужбою

Гурт взяв собі за мету створювати пісні на вірші українських поетів та письменників. Крім того, вони створюють документальні відео про історію української літератури та музики: про пісню "Щедрик", Тичину, Багряного, Стуса й Симоненка.

"Ми всі – закохані в українську поезію, але ми розуміємо, що для сучасної людини, поезія – це щось нудне, застаріле, шкільне… Хай послухають нашу "Панно Інно", чи "Слово – Зброя", і скажуть, чи здається їм ТАКА поезія нудною чи застарілою. Загалом, ми багато чим зможемо вас здивувати, незалежно від того, ви задр*т, як ми, чи навпаки – ненавидите укрліт завдяки школі", – казали МУР.

Концерт гурту МУР drake_the_useless / Instagram

Влітку 2022 року гурт дав свій перший сольний концерт і випустив свій перший альбом МYR vol.1. Він складався з восьми композицій на вірші українських письменників, але з сучасним звуком та аранжуванням.

Восени 2022 року вийшов другий альбом "Захалявна книжечка". Він містить композиції у стилі реп, хіп-хоп, хард-рок, соул, ньювейв, фанк й техно на тексти українських класиків.

"Це – наша мрія. Що школярі будуть ходити по місту й замість попси слухати на блютуз-колонках Стуса чи Іздрика, і навіть байдуже – у форматі пісень МУР чи просто записи якихось акторів. Нам головне, щоб поезія – жила. І вона буде жити, і це – прекрасно", – додавали хлопці з МУР.

Назва гурту МУР апелює до вірша Василя Стуса "Що ти сказав?", де є такий рядок: "...Я – ворог твій – тобі мурую мур Імперії". А також співзвучна з організацією "Мистецький український рух". Її створили українські письменники, які після Другої світової проживали в таборах для переміщених у німецькій еміграції в 40 роки 20-го століття. До тодішнього МУРу входили Іван Багряний, Віктор Петров, Юрій Косач, Ігор Костецький, Іван Майстренко та Юрій Шевельов (Шерех).