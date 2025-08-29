Останній король англосаксів, гавайський вождь війни, банди Амазонки та Чужий: топ-7 найкращих серіалів липня

Якими стали найкращі серіали липня, що минає? Кінооглядач УП.Культура Ярослав Підгора-Ґвяздовський передивився чимало прем'єр, щоб вибрати для вас сімку, вартої перегляду.

Що не кажи, але американці принципово відрізняються від інших націй своєю "панамериканською" моделлю поведінки, остаточно і масштабно сформованою в другій половині ХХ сторіччя. І в кіно це більш ніж видно: голлівудські студії та стрімінги масштабують серіали і теми на весь світ, на відміну від інших, які або зосереджені на локальних масштабах, або на виконанні замовлення американців.

І це не якісний показник, лише кількісний. По типу "Сьогуна" створений "Вождь війни". "Чужий. Земля" переосмислив франшизу "Чужого" за майже 50 років, створивши новий вектор для всього людства. А "Список смертників" – далекоглядно продовжив минулу військову політику США, і зробив це зухвало і самовпевнено, не зважаючи на здачу позицій нинішньої влади в Пентагоні. Решті країн залишається намагатися бути в кільватері. Якщо вийде. Виходить лише у деяких. Тішить, що серед деяких є Польща. Південна Корея є традиційно. Як і Велика Британія. Бразилія – буває іноді, але переконливо.

Дивіться і користуйтеся серіалами в своє задоволення та собі на користь!

Вождь війни (Chief of War)

Показ: Apple TV+, США

Першим, хто відтворив на екранах історії старою, забутою чи екзотичною мовою був Мел Гібсон. В "Страстях Христових" він відродив арамейську мову, а в "Апокаліпто" – мову мая. "Вождь війни" розмовляє гавайською мовою, яка є рідною для виконавця головної ролі, а заразом продюсера, сценариста і режисера 1-ї серії Джейсона Мамоа ("Гра престолів").

За формою ж – і посилом – ми маємо ідейне продовження несамовито популярного американського "Сьогуна", фаворита минулорічних "Еммі" та "Золотого глобусу". Тут так само все починається зі смерті старого короля і конфлікту між племенами островів архіпелагу, що стають на стезю війни за абсолютне владарювання. Тут європеєць, так само як і в "Сьогуні" потрапляє на острів і його вчить місцевій мові донька одного з вождів. Та в центрі – роль Мамоа, могутнього воїна, котрий виглядає втіленням старого пророцтва. Бездоганна робота всієї команди серіалу!

Ріки долі (Pssica)

Показ: Netflix, Бразилія

Після "Міста Бога" режисер Фернандо Мейрелліш змінив фавели Ріо-де-Жанейро на річки Амазонки, фактично не міняючи суті: бандам не важливо, якими дорогами рухатися, асфальтовими чи повноводними. Важливо, що вони можуть без кари з боку корумпованої поліції грабувати беззахисне населення та продавати людей, і тільки помста поодиноких родичів – як випадкова куля розплати.

Насправді, Netflix назвав серіал формально, а екранізований роман бразильського письменника і журналіста Едіра Аугусто має іншу назву, "pssica", що на сленгу Пара, північного регіону Бразилії, означає "прокляття". І тут – все: і зрада дівчини хлопцем і поширення приватного секс-відео в інтернеті; і смерть чоловіка та його сина від рук бандитів; і сексуальне рабство; і помста матері. Вся біль Амазонки – тут. І Мейрелліш, занурюючись в річку диявола, закручує все у динамічному вирі вселенської драми. Болючо, але варте уваги.

Король і Завойовник (King and Conqueror)

Показ: BBC One/BBC iPlayer, Велика Британія

"Це – Англія: хтось помре, і все поміняється", – каже герой серіалу Гарольд Гудвінсон (Джеймс Нортон, "Гранчестер"), майбутній останній англосаксонський король перед завоюванням Британії норманами. Цим Гарольд ІІ висловив суть історії Англії XI сторіччя, коли королі, як він, здобували трон, а потім, як він, були вбиті.

Історична драма про масштабні і криваві ігри влади виглядає показово: тут боротьба за трон нероздільно поєднана з сімейними чварами, а політичні інтриги – з географічним перетіканням земель і людей з Франції до Англії чи Нормандії і назад. Підступи, погрози, битви, плескання язиком і дещиця трагікомічності у виконанні короля Фландрії, Болдуїна V (чудовий Олівер Масучі, "Пітьма").

Можливо, базікання тут і забагато, але 1-а серія в режисурі Бальтазара Кормакура – найкраща. Втім, англійська історія у 8 серіях передає всі потрібні грані людського зла, відданості та звитяг. Дуже художньо і малоісторично, як вже встигли помітити британські кінокритики, але захопливо.

Список смертників. Темний вовк (The Terminal List: Dark Wolf)

Показ: Amazon Prime, США

Можливо Кріс Пратт ("Парк Юрського періоду") і відмовився грати в продовженні "Списку смертників". Але курку, яка несе золоті яйці, не ріжуть. Тому один з найбільш успішних серіалі Amazon 2022 року було вирішено просто видозмінити, і в 2-му сезоні зробити виконавцем головної ролі Тейлора Кітча ("Справжній детектив-2").

Звісно, любителі "Списку..." чудово пам’ятають і про смерть персонажа Кітча у фіналі 1-го сезону, і причину смерті – його зраду. Наразі ми маємо його історію за 7 років до смерті – як і чому він попав до ЦРУ, і що робив там. Градус серіалу дещо понизився, і події тепер не відбуваються в США, де раніше герой Пратта ревізіоністським чином – кулями і вибухівкою – розбирався з корумпованими американськими силовиками. Але актуальність зберегли: знову виходить на перший план Ірак, Іран та ІДІЛ. І знову маємо військовий і детективний екшн. Не погано і обнадійливо.

Спадок (Scheda)

Показ: HBO Max/Megogo, Польща

Поляки гарно зробили омаж оригінальному данському серіалу 2014 року – на похованні батька головних героїв, в минулому військового моряка і адмірала, лунає скандинавська пісня-гімн, відома після серіалу "Вікінги" в англійській інтерпретації My Mother Told Me.

Звісно, повторюється і водна історія, адже йдеться про родину рибалки і його бізнес. Трійко його дітей, поховавши батька, з подивом дізнаються, що вся його маєтність відходить онуці, а розпорядником залишається її батько, молодший з дітей і найбільш бешкетний – його не було 10 років, бо втік через сімейний конфлікт. За 7 місяців по оголошенню заповіту з моря, тепер вже Балтійського, виловлюють труп. Чий? І хто вбивця?

Історія розподілена неймовірно грамотно, а режисура легка і динамічна, камера слідує за героями, мов дух, що пілотна серія ковтається швидко і зі смаком. Далі – інтрига.

Чужий. Земля (Alien: Earth)



Показ: FX, США

"Чужий: Земля" є найбільш несподіваним з усіх сіквелів, кросоверів та перезавантажень науково–фантастичного фільму жахів 1979-го року "Чужий" Рідлі Скотта. Вся справа у шоураннері, режисері та сценаристі Ноа Гаулі ("Фарго"). Сюжет про інопланетну істоту, ксеноморфа, здатну відкладати яйця, влізати в людину і народжуватися з неї, він принципово модернізував. Залишив жінку, як головну героїню з часів першого фільму, але зробив її штучною людиною, в тіло якої – як і в тіла кількох інших – вклали розум малолітньої дитини, приреченої на смерть.

Історію з кораблем, напханим яйцями ксеноморфа, він теж залишив, тільки тепер цей корабель падає на Землю. Головна ж різниця не тільки в темпі розвитку сюжету, а в персонажах – кіборгах з тілами дорослих, але свідомістю дітей, і в їх розвиткові. Новий "Чужий" – це Гуалі в тілі Скотта: форма стара, але питання інші – розвиток людини РАЗОМ з чужим.

Дванадцять (Teuwelbeu)

Показ: Disney+, Південна Корея

Нехай американські стрімінги й паразитують на корейських хітах, вимагаючи їм зробити щось подібне і все відразу, – корейці все одно зберігають акторську якість і жанрову майстерність. Поєднання містики, на кшталт "З богами", кримінального жанру, на кшталт "Гангстера, копа і диявола" і купи комедійно-мелодраматичних серіалів, "Дванадцять" виглядає кінематографічним попурі, нічого нового не додаючи до всім відомих сюжетів. Але ж яке це попурі заворожуюче, цілком задовольняючи будь-які бажання глядача.

Актор Ма Дон-сок в цьому плані ідеальний – і професійне володіння боксом, і комедійний талант. Тому історія про 12–ть янголів, що колись були відряджені охороняти Землю від можливого вторгнення демонів, але розчарувались в людях, і тепер працюють лише з гангстерами, вибиваючи з них гроші, – чудово пасує для нього. Він б’є морди гангстерам і демонам, і ностальгує за минулим. Милота!

Кому не вистачило, пропонуємо ще: 2-й сезон американського документального серіалу від Даррена Аранофскі "Без кордонів", де Кріс Хемсворт намагається перемогти свою хворобу; 1-й сезон ірландсько-американського серіалу "Ірландська кров" з Алісою Сільверстоун; 3-й сезон фантастичного екшну "Вторгнення", кого не задовольнило обрубане закінчення 2-го сезону.