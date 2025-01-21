"Стрічка часу": Вперше за 25 років до головного конкурсу Берлінале увійшов фільм української режисерки

Вперше за 25 років стрічку української режисерки відібрали до основної конкурсної програми 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Цьогоріч це фільм Катерини Горностай "Стрічка часу", повідомила УП.Культура команда режисерки.

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Це документальний повнометражний фільм, який буде змагатись за "Золотого ведмедя". Історія розповідає про вчителів та учнів, які продовжують навчання під час війни. Частина з них робить це на деокупованих та прифронтових територіях.

У "Стрічці часу" немає закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя та демонструє виклики, що пов'язані з життям у перманентній небезпеці.

"Ми акцентували свою увагу на буденності і простих шкільних досвідах, як от сльози на святі першого дзвоника, старшокласник у ролі святого Миколая, різнобарвні стрічки в руках випускників. Усе це, звісно ж, містить контекст війни тепер: школярі часто вчаться в укритті через тривогу, директор показує зруйновану й законсервовану частину школи, поки в іншому крилі ідуть уроки, а на онлайн-випускному звучить дзвоник, евакуйований з Бахмуту. Війна увійшла в цю буденність дуже глибоко, але нам нічого не лишається, окрім як продовжувати жити і навчатись", - розповіла Катерина Горностай.

Кошти з міжнародної кампанії показів стрічки планують передати на відновлення шкіл, зруйнованих війною.

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До створення стрічки часу долучилась знімальна група, яка співпрацювала з Горностай під час створення її дебютного фільму "Стоп-Земля": оператор-постановник Олександр Рощин, режисер монтажу Нікон Романченко, звукорежисер Михайло Закутський, продюсерки Ольга Брегман (Бесхмельниціна) та Наталія Лібет, та продюсер Віктор Шевченко.

Стрічка "Стоп-Земля" також була представлена на Берлінале й отримала "Кришталевого ведмедя" Юнацького журі програми Generation 14+ Берлінале у 2021 році.

Виконавчим продюсером виступила громадська спілка "Освіторія", а виробником - 2Brave Productions. Копродюсерами фільму стали Франсу Ле Голл та Маріон Гут з кінокомпанії a_BAHN (Люксембург), Рінскє Раап з RINKEL DOCS (Амстердам, Нідерланди) та Віктор Еде з CINEPHAGE PRODUCTIONS (Марсель, Франція).

Востаннє українською режисеркою, що брала участь у головному конкурсі кінофестивалю була Кіра Муратова з фільмом "Три історії" у 1997 році.

Ювілейний 75-й Berlinale відбудеться з 13 по 23 лютого, а головою журі основного конкурсу цього року стане режисер Тодд Гейнс.