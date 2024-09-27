Найдовший український кліп. Джамала випустила перше відео на пісню з альбому QIRIM

Українська співачка Jamala випустила перший кліп на пісню зі свого кримськотатарського альбому QIRIM. Відео стало одним з найдовших кліпів української музики, адже "ARAFAT DAĞINDAN" триває майже 7 хвилин.

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Про це УП.Культура повідомила пресслужба співачки.

В цій роботі Джамала вперше ділиться своїми архівними відео з Криму в оточенні близьких. Над створенням кліпу працював український режисер Герман Нєнов, який виступив креативним директором "Євробаченні-2023" у Ліверпулі.

"Це вперше, саме ця старовинна пісня, звучить таким складом, і головна складність її у відсутності фіксованого ритму, бо кожне оспівування слова має вільний рух ніби мереживо навколо однієї ноти. Однак, цю пісню ми могли б і не почути. Коли ми записували альбом QIRIM, я залишила цю пісню чи не наостанок. Починаємо запис. Раптом обладнання вимикається вперше за три дні роботи. Музиканти схвильовано кажуть, що зіграти її неможливо, запитують: "Джа, про що це? Ця пісня просто зривається з землі", — розповіла співачка.

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У відео команда постаралася додати символізм. Так, сама Джамала стає паломницею й зображує кримськотатарський народ, який постійно шукає своє місце, бо його знову виганяють з рідного дому.

"Це дуже багатошарова робота — і з погляду символізму, і з погляду режисерських акцентів. Кожен кадр, і навіть переходи між кадрами, можна розбирати з погляду різних меседжів і символів. Фактично дія кліпу розгортається у трьох паралельних лініях — лінія паломництва цілого народу, лінія паломництва кожної окремої душі та лінія сходів чистоти, так звана лінія вибору, перед якою рано чи пізно опиняється кожна людина", — говорить Герман Нєнов.

Бекстейдж з кліпу. Aleksandr Demydenko

За словами режисера, у кліпі "ARAFAT DAĞINDAN" додали декілька відсилань до пісні "1944", з якою співачка виступила на Євробаченні у 2016 році. Тоді головний акцент поставили на проростанні великого дерева. Натомість в новому відео зображають пеньки — покоління кримських татар, що були змушені емігрувати у 1944 році й після початку війни.

"Тіні, які проростають за допомогою графіки від цих зрізаних пеньків, означають що ці дерева могли б вирости, але цього ніколи не станеться. JAMALA тут постає монументальним образом, вона попри все продовжує триматися коріння і нести пам’ять про свій народ, як воїн", — додав режисер.

Дизайнером костюмів виступив стиліст Юрій Жуйков. Він вже не вперше створює образи для Джамали. ЦЬого разу він створив три різні костюми: перший нагадує стилістику альбому, другий втілює співачку як воїна, а третій символізує очищення.

Aleksandr Demydenko Aleksandr Demydenko Aleksandr Demydenko Aleksandr Demydenko

Над постановкою рухів працювала хореограф Альона Ткаченко. Фахівчиня праціювала над постановками проєкту "Танці з зірками" та танцювальних проєктів у Грузії.

Про альбом QIRIM

QIRIM — це альбом кримськотатарської музики, створений Джамалою. В ньому зібрали 14 старовинних пісень альбому представляють різні регіони Кримського півострову.

Презентація альбому QIRIM відбулася у Національній опері України у Києві 5 травня, 2023 року, а також у Ліверпулі 11 травня спільно з BBC Philharmonic Orchestra.

Альбом отримав декілька нагород, серед них й найвищу державну нагороду в номінації "Музичне мистецтво" – Шевченківську премію. За версією популярного європейського онлайн-журналу Beehype, QIRIM також став альбомом 2023 року серед музикантів з понад 80 країн.

Jamala – українська співачка та авторка пісень, переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2016, володарка премії WIBA World Award, одна з ТОП-3 найпопулярніших світових виконавців у плейлисті Spotify Equal 2023. також вона стала лавреаткою першої премії українських лідерів "УП-100" та "УП-100: Сила жінок"