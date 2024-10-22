Кабмін обрав нового заступника міністра культури з питань євроінтеграції

У вівторок, 22 жовтня, Кабінет міністрів України призначив Андрія Наджоса заступником Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З 2019 року Андрій Наджос обіймав посаду радника Представництва України при Європейському Союзі.

Як зазначається в декларації Андрія Наджоса у сервісі You Control, він також працював на посаді заступника директора Департаменту зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента України у 2023 році. Детектор медіа вказує, що цю посаду він займав з 2021 року.

Крім того, Наджос виступав експертом Української ради з міжнародних відносин й працював в Департаменті ЄС і НАТО МЗС України.

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Про переформатування Міністерства культури

На початку вересня 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики отримало нову назву – Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Очільником оновленого Мінстерства став кадровий дипломат Микола Точицький.

У 2021 році був призначений заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На цій посаді пробув до квітня 2024 року – тоді Точицького призначили заступником керівника ОП Андрія Єрмака. За інформацією УП, Точицький та Єрмак були однокурсниками в Інституті міжнародних відносин.

У вівторок, 8 жовтня, Кабінет міністрів звільнив заступника міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тараса Шевченка. Він став заступником міністра культури та інформаційної політики у серпні 2020 року. 28 червня 2022 року – заступником міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції.

Натомість уряд призначив Олега Куроченка державним секретарем Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Новий держсекретар у 2017 році працював у державній компанії "Укрспецекспорт" – спочатку заступником керівника служби, а потім головним спеціалістом.

У 2023 році працював у Міністерстві закордонних справ: начальником відділу військово-технічного співробітництва та експортного контролю департаменту міжнародної безпеки та начальником відділу з питань заборони біологічної та хімічної зброї Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва.