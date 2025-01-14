Одесит намагався продати в Мережі унікальний артефакт II століття

Житель Одеси виставив на продаж на інтернет-аукціоні унікальну фібулу I-II століття, характерну для германських культур Центральної Європи та пов'язану з Маркоманськими війнами Римської імперії.

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Спробу незаконного продажу артефакту часів Маркоманських війн помітив представник Національного музею історії України та повідомив про це прокуратуру, йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

З'ясувалося, що одесит виставив у Мережі лот із назвою "Золота фібула Меровінгів варвари 18,6 грам двопластинчата" із початковою ціною 170 тис грн.

Правоохоронці встановили продавця та вилучили цінний артефакт Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці встановили продавця та вилучили цінний артефакт. Наразі призначена мистецтвознавча експертиза для підтвердження його автентичності та культурної цінності.

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Після її завершення фібулу передадуть до фондів Національного музею історії України для зберігання та вивчення.

Чоловік планував продати артефакт щонайменше за 170 тис. гривень Офіс Генерального прокурора