Пиріг і Батіг, МУР та альбом Третьої штурмової: назвали переможців Jäger Music Awards 2025
27 березня відбулася церемонія нагородження премії незалежної музики Jäger Music Awards 2025. Артистом року став Пиріг і Батіг, а треком року – "Під весняним дощем" Крихітки та Хейтспічу, йдеться у пресрелізі.
Як розповідають організатори, премія у 2025 році націлена на створення міцного ґрунту та творчого опору для виконавців-початківців.
Щорічно Jäger Music Awards вводить спеціальну номінацію, яка відображає знакові явища індустрії попереднього року. На цей раз премія мала дві спеціальні номінації:
- "Ідея року. Глобальна", у якій переможцями стала українська студія GSC Game World та сервісна компанія для артистів Geisha Ninja Samurai з проєктом "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl";
- "Ідея року. Локальна" – переміг центр нової культури "Some People" з Харкова.
"Цими номінаціями ми хотіли підтримати майданчики й ініціативи, що формують і популяризують андеграундну українську музичну культуру. Адже розвиток незалежної сцени відбувається не лише у великих містах, а й у регіонах", – коментує директорка з розвитку партнерських брендів компанії Bayadera Group, офіційного представника Jägermeister в Україні, Оксана Сахно.
- Переможцями Jäger Music Awards 2025 стали:
- Артист (Артистка) року – Пиріг і Батіг;
- Трек року – Крихітка feat. хейтспіч – Під весняним дощем;
- Відео року – Jamala – Arafat Dağindan;
- Майданчик року – !FESTrepublic;
- Лейбл року – kontrabass promo;
- Колаба року – "ЕПОХА" – музичний альбом-колаборація Третьої Штурмової Бригади та українських артистів;
- Майстер (Майстриня) року – Максим Нагорняк (Bezodnya Music);
- Young Blood. Jury Choice – human margareeta "Kryshtal", YUVI "Цьом", Oi FUSK "антиутопія";
- Young Blood. Jägermeister Choice – Rymma "Крапка", МУР "Відвернись", Shmiska "DVD";
- Young Blood. People’s Choice – Перекур, Морська Хвороба "Пам'ятай", Третя Хвиля "Місто холодних вітрів", СКВЕР "Вибухаю".
Фіналісти у номінаціях Young Blood отримали 50 000 гривень для реалізації своїх творчих ідей, а всі переможці премії отримали сертифікати на 50 000 гривень для донату на інші програми допомоги.
Разом з тим, кожен голос залишений на сайті на підтримку будь-якого учасника в період голосування конвертували на 56 гривень. Усі зібрані кошти надішлють до проєкту Тати Кеплер «Птахи» та благодійного фонду Musicians Defend Ukraine. Загальна сума донатів і призів у межах Jäger Music Awards 2025 склала понад 2 000 000 гривень.
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