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Пиріг і Батіг, МУР та альбом Третьої штурмової: назвали переможців Jäger Music Awards 2025

Дар'я Лобанок — 28 березня, 19:03
Пиріг і Батіг, МУР та альбом Третьої штурмової: назвали переможців Jäger Music Awards 2025
Пиріг і Батіг на церемонії вручення премії Jäger Music Awards 2025
Ілля Носик

27 березня відбулася церемонія нагородження премії незалежної музики Jäger Music Awards 2025. Артистом року став Пиріг і Батіг, а треком року – "Під весняним дощем" Крихітки та Хейтспічу, йдеться у пресрелізі.

Як розповідають організатори, премія у 2025 році націлена на створення міцного ґрунту та творчого опору для виконавців-початківців.

Щорічно Jäger Music Awards вводить спеціальну номінацію, яка відображає знакові явища індустрії попереднього року. На цей раз премія мала дві спеціальні номінації:

  • "Ідея року. Глобальна", у якій переможцями стала українська студія GSC Game World та сервісна компанія для артистів Geisha Ninja Samurai з проєктом "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl";
  • "Ідея року. Локальна" – переміг центр нової культури "Some People" з Харкова.

"Цими номінаціями ми хотіли підтримати майданчики й ініціативи, що формують і популяризують андеграундну українську музичну культуру. Адже розвиток незалежної сцени відбувається не лише у великих містах, а й у регіонах", – коментує директорка з розвитку партнерських брендів компанії Bayadera Group, офіційного представника Jägermeister в Україні, Оксана Сахно.

Jäger Music Awards 2025
Нагородження на премії Jäger Music Awards 2025
Ілля Носик
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  • Переможцями Jäger Music Awards 2025 стали:
  • Артист (Артистка) року – Пиріг і Батіг;
  • Трек року – Крихітка feat. хейтспіч – Під весняним дощем;
  • Відео року – Jamala – Arafat Dağindan;
  • Майданчик року – !FESTrepublic;
  • Лейбл року – kontrabass promo;
  • Колаба року – "ЕПОХА" – музичний альбом-колаборація Третьої Штурмової Бригади та українських артистів;
  • Майстер (Майстриня) року – Максим Нагорняк (Bezodnya Music);
  • Young Blood. Jury Choice – human margareeta "Kryshtal", YUVI "Цьом", Oi FUSK "антиутопія";
  • Young Blood. Jägermeister Choice – Rymma "Крапка", МУР "Відвернись", Shmiska "DVD";
  • Young Blood. People’s Choice – Перекур, Морська Хвороба "Пам'ятай", Третя Хвиля "Місто холодних вітрів", СКВЕР "Вибухаю".
Jäger Music Awards 2025
Нагородження на премії Jäger Music Awards 2025
Ілля Носик

Фіналісти у номінаціях Young Blood отримали 50 000 гривень для реалізації своїх творчих ідей, а всі переможці премії отримали сертифікати на 50 000 гривень для донату на інші програми допомоги.

Разом з тим, кожен голос залишений на сайті на підтримку будь-якого учасника в період голосування конвертували на 56 гривень. Усі зібрані кошти надішлють до проєкту Тати Кеплер «Птахи» та благодійного фонду Musicians Defend Ukraine. Загальна сума донатів і призів у межах Jäger Music Awards 2025 склала понад 2 000 000 гривень.

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