Пиріг і Батіг, МУР та альбом Третьої штурмової: назвали переможців Jäger Music Awards 2025

27 березня відбулася церемонія нагородження премії незалежної музики Jäger Music Awards 2025. Артистом року став Пиріг і Батіг, а треком року – "Під весняним дощем" Крихітки та Хейтспічу, йдеться у пресрелізі.

Як розповідають організатори, премія у 2025 році націлена на створення міцного ґрунту та творчого опору для виконавців-початківців.

Щорічно Jäger Music Awards вводить спеціальну номінацію, яка відображає знакові явища індустрії попереднього року. На цей раз премія мала дві спеціальні номінації:

"Ідея року. Глобальна", у якій переможцями стала українська студія GSC Game World та сервісна компанія для артистів Geisha Ninja Samurai з проєктом "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl";

"Ідея року. Локальна" – переміг центр нової культури "Some People" з Харкова.

"Цими номінаціями ми хотіли підтримати майданчики й ініціативи, що формують і популяризують андеграундну українську музичну культуру. Адже розвиток незалежної сцени відбувається не лише у великих містах, а й у регіонах", – коментує директорка з розвитку партнерських брендів компанії Bayadera Group, офіційного представника Jägermeister в Україні, Оксана Сахно.

Нагородження на премії Jäger Music Awards 2025 Ілля Носик

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Переможцями Jäger Music Awards 2025 стали:

Артист (Артистка) року – Пиріг і Батіг;

Трек року – Крихітка feat. хейтспіч – Під весняним дощем;

Відео року – Jamala – Arafat Dağindan;

Майданчик року – !FESTrepublic;

Лейбл року – kontrabass promo;

Колаба року – "ЕПОХА" – музичний альбом-колаборація Третьої Штурмової Бригади та українських артистів;

Майстер (Майстриня) року – Максим Нагорняк (Bezodnya Music);

Young Blood. Jury Choice – human margareeta "Kryshtal", YUVI "Цьом", Oi FUSK "антиутопія";

Oi FUSK "антиутопія"; Young Blood. Jägermeister Choice – Rymma "Крапка", МУР "Відвернись", Shmiska "DVD";

Young Blood. People’s Choice – Перекур, Морська Хвороба "Пам'ятай", Третя Хвиля "Місто холодних вітрів", СКВЕР "Вибухаю".

Нагородження на премії Jäger Music Awards 2025 Ілля Носик

Фіналісти у номінаціях Young Blood отримали 50 000 гривень для реалізації своїх творчих ідей, а всі переможці премії отримали сертифікати на 50 000 гривень для донату на інші програми допомоги.

Разом з тим, кожен голос залишений на сайті на підтримку будь-якого учасника в період голосування конвертували на 56 гривень. Усі зібрані кошти надішлють до проєкту Тати Кеплер «Птахи» та благодійного фонду Musicians Defend Ukraine. Загальна сума донатів і призів у межах Jäger Music Awards 2025 склала понад 2 000 000 гривень.