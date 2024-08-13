Рушді, Співак, Господінов: 31-й Форум Видавців оголосив зіркових гостей та програму

У 2023 році Форум видавців також відбувався у форматі наживо та онлайн. Міжнародні гості виступали дистанційно, а більшість українських інтелектуалів відвідали подію.

Форум видавців оголосив дату проведення свого 31-го міжнародний літературного фестивалю. Подія відбуватиметься наживо та онлайн протягом 3-6 жовтня у Львові.

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Про це УП.Культура повідомила пресслужба Форуму видавців.

До фестивалю цьогоріч приєднаються світові автори та мислителі. Серед них, зокрема:

лавреат Букерівської премії Салман Рушді (Сполучене Королівство)

(Сполучене Королівство) економіст і письменник Джеймс Алан Робінсон (Сполучене Королівство)

(Сполучене Королівство) письменники й письменниці Софі Оксанен (Фінляндія), Георгій Господінов (Болгарія) та Мирослав Шкандрій (Канада)

(Фінляндія), (Болгарія) та (Канада) поет Кшиштоф Чижевський (Польща)

(Польща) філософиня й літературознавиця Ґаятрі Чакраворті Співак (США)

(США) та десятки світових та українських інтелектуалів.

Всього планують провести 20 дискусій, 5 публічних інтерв’ю з українськими та іноземними інтелектуалами та 4 партнерські події. Деталі програми оголосять згодом.

"У межах програми ми розкриватимемо три головні аспекти: напрями дискусій, присвячених постколоніалізму, висвітлимо активізм у різних його проявах та говоритимемо з українськими військовими, журналістами та документаторами про російсько-українську війну", – розповіла програма директорка Lviv BookForum Софія Челяк.

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Фокусною темою Форуму стало гасло – "Сила спільнодії". Його присвячують великій спільноті фестивалю.

"3,5 мільйона глядачів по всьому світу, десятки тисяч офлайн-відвідувачів у Львові та сотні мільйонів охоплень у соцмережах – за два роки повномасштабної війни спільнота Форуму видавців згуртувалася довкола пошуку нових сенсів і себе в нових умовах. Упродовж 30 років саме спільнота допомагала Lviv BookForum вистояти попри кризи, пандемію та війну", – наголосили організатори.

В межах головної теми досліджуватимуть постколоніалізм в Україні та світі, силу громадського активізму й молоді, явище національної пам’яті та міжнародні конфлікти.

Третій рік поспіль партнери заходу з Великої Британії Hay Festival безкоштовно транслюватимуть лекції та дискусії для закордонних слухачів. Трансляцію проводитимуть безкоштовно англійською, іспанською та українською мовами.

"Зважаючи на те, що свобода слова зазнає нападів у всьому світі, ми пишаємося тим, що є партнером Lviv BookForum як каталізатора змін через толерантний обмін ідеями. Ми надзвичайно захоплюємося командою і вважаємо за честь підтримувати її вже третій рік поспіль у доступі до нашої глобальної аудиторії допитливих умів та впливових стейкхолдерів", – наголосила міжнародна директорка Hay Festival Крістіна Фуентес Ла Рош.

Також у Форуму видавців з'явився новий міжнародний діджитал-патнер – Інститут гуманітарних досліджень в Австрії – який, за словами організаторів, допомагатиме з логістикою.