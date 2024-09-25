Оголосили номінантів мистецької премії PinchukArtCentre 2025

Київський центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre оголосив короткий список номінантів на премію PinchukArtCentre 2025. Нею відзначають митців й мисткинь до 35 років.

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Про це повідомили на сайті центру мистецтва.

До короткого списку увійшли 20 митців, їх відбіркова комісія обрала з-понад 900 заявок.

20 номінанток та номінантів створять нові роботи для окремої виставки. Її представлять в PinchukArtCentre у лютому 2025 року. Кураторкою проєкту стане кураторка ценрту Олександра Погребняк.

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До складу комісії увійшли: художниця та лавреатка премії за 2013 рік Жанна Кадирова, культурна менеджерка та програмно-виконавча директорка Jam Factory Art Center Божена Пеленська, кураторка та культурна менеджерка, співзасновниця платформи культури памʼяті Минуле / Майбутнє / Мистецтво Катерина Семенюк, артменеджер, дослідник, співорганізатор та виконавчий директор Київської бієнале Сергій Климко та кураторка PinchukArtCentre Олександра Погребняк.

До списку номінантів Премії PinchukArtCentre 2025 увійшли:

Михайло Алексеєнко (34, Київ)

Катерина Алійник (25, Київ/Луганськ)

Юрій Болса (27, Червоноград)

Леся Васильченко (34, Київ/Осло)

Василь Дмитрик (32, Івано-Франківськ/Одеса)

Юрій Єфанов (34, Гурзуф)

Євген Коршунов (35, Бровари/Київ)

Катерина Лисовенко (34, Київ/Відень)

Кристина Мельник (30, Київ/Мелітополь)

Дар'я Молокоєдова (22, Краматорськ/Київ)

Владислав Плісецький (25, Київ)

Андрій Рачинський (34, Харків)

Антон Саєнко (34, Суми/Київ)

Антон Шебетко (34, Київ/Амстердам)

Женя Степаненко (28, Київ/Берлін)

Ілля Тодуркін (23, Маріуполь/Київ)

Василь Ткаченко (29, Маріуполь)

Тамара Турлюн (29, Дніпро/Київ)

Максим Ходак (23, Відень/Київ/Біла Церква)

колектив Variable name/Назва змінна (Валерія Карпань (Київ) та Марина Мариніченко (Київ/Запоріжжя))

Спеціальною відзнакою поза конкурсом буде вшановано пам'ять Вероніки Кожушко. Цьогоріч мисткиня подала заявку на участь у премії, але трагічно загинула 30 серпня внаслідок російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

"Ми глибоко сумуємо через цю непоправну трагедію та висловлюємо співчуття родині та близьким Вероніки, а також усій мистецькій спільноті, яка зазнає жахливих втрат. Нам важливо вшанувати пам'ять і віддати належне всім художницям, художникам та діячів культури, чиї життя були обірвані у війні з Росією починаючи з 2014 року. Вероніка — одна з них", – звернулися представники відбіркової комісії премії.

Про премію PinchukArtCentre

Премія PinchukArtCentre – загальнонаціональна премія у сфері сучасного мистецтва, що присуджується українським художникам у віці від 18 до 35 років включно кожні два роки, починаючи з 2009 року. Це перша в Україні приватна премія, метою якої є відкриття, підтримка та розвиток нового покоління молодих українських художників.

У попередні роки лауреатами головної премії ставали: Артем Волокітін (2009), Нікіта Кадан (2011), Жанна Кадирова (2013), Відкрита Група (2015), Анна Звягінцева (2018), колектив Ярема Малащук та Роман Хімей (2020).

Серед номінанток та номінантів міжнародне журі визначить володарів головної та двох спеціальних премій. Переможців оголошуватимуть у 2025 році. Головна премія складає 400 000 гривень, а дві Спеціальні премії – по 100 000 гривень кожна. Лавреати також отримають фінансову підтримку для проходження стажування, продовження навчання, участі в резиденціях або створення нових робіт.

Крім того, відвідувачі спільної виставки номінантів визначать володаря Призу громдськості у розмірі 40 тисяч гривень. Його призначать після голосування відвідувачів.

Автоматично переможниця або переможець Премії PinchukArtCentre подається на Премію Future Generation Art Prize 2026 — міжнародну премію в галузі сучасного мистецтва, метою якої є відкриття нових імен та надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художників.