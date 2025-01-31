Оголосили переможців Премії Читомо-2024

У п'ятницю, 31 січня, стали відомі переможці другої Премії Читомо – відзнаки за видатні досягнення у книговидавничій справі.

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Переможців у трьох номінаціях оголосили під час урочистої церемонії нагородження у Києві. Також вручили спецвідзнаку Франкфуртського книжкового ярмарку.

"Важливо, що наші сьогоднішні номінанти, люди, які потрапили у короткий список і перемогли, – це ті, що усвідомлюють всі виклики. Вони намагаються бути прозорими і максимально відкритими до аудиторії, намагаються чітко означити свою позицію і бути достойними представниками української видавничої справи", — розповіла співзасновниця Читомо Оксана Хмельовська.

До складу міжнародного журі Премії Читомо-2024 увійшли: співзасновниця "Читомо" Ірина Батуревич, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко, старша менеджерка міжнародних проєктів Франкфуртського книжкового ярмарку Нікі Терон (Німеччина), директор Міжнародного книжкового ярмарку і літературного фестивалю "Світ книги" Радован Ауер (Чеська Республіка), культур-аналітикиня Ольга Муха, поета та журналіст Дмитро Лазуткін та президентка Федерації європейських видавців Соня Драга (Польща).

Кожен з переможців премії отримав грошову винагороду – 3 тисячі доларів.

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Лавреати Премії Читомо:

Номінація "Трендсетер видавничого ринку":

Антон Мартинов (засновник видавництва "Лабораторія") – "за впровадження інноваційного підходу у видавництві, креативну трансформацію бізнесу, масштабування бізнесу, розвиток нових партнерств для розвитку книговидання, розвиток книжкового ландшафту України, інклюзивність підходів у книговиданні, слідування принципам сталого розвитку".

Номінація "Амбасадор української книги":

Український ПЕН – "за внесок у видимість української книги та літератури у світі, формування позитивного іміджу української літератури та культури, залучення ефективних партнерств, що сприяють популяризації української книги і літератури за кордоном, пошук нових способів і форматів для промоції української літератури".

Номінація "За книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання":

Простір української дитячої книги BaraBooka – "за пошук нових способів донесення книги до читачів, створення позитивного іміджу для читання, створення можливостей і просторів, що стимулюють читання, мережування ініціатив, що сприяють читанню, трансформацію освітнього процесу за допомогою читання, підтримку населення за допомогою літератури".

Спецвідзнака Франкфуртського книжкового ярмарку

Видавництво Creative Women Publishing. Представники видавництва отримують грошову винагороду та акредитацію на участь та представлення стенду на Франкфуртському ярмарку у 2025 році.

Про Премію Читомо

Премія Читомо була заснована 2023 року однойменним медіа. ЇЇ мета: відзначити видатні досягнення українського книговидання та літературної сфери, їхній внесок у суспільний розвиток та відновлення України.

Організували цю відзнаку за підтримки Німецької асоціації видавців і книгорозповсюджувачів (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), Франкфуртського книжкового ярмарку та Міністерства культури й медіа Німеччини.

На першій Премії Читомо у 2023 році переможцями стали:

Видавництво Старого Лева – номінація "Трендсетер книжкового ринку".

ГО Translatorium – номінація "За книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання"

Творча студія "Аґрафка" (Романа Романишин та Андрій Лесів) – номінація "Амбасадор української книги".

Спеціальну відзнаку Журі Премії тоді посмертно отримала письменниця Вікторія Амеліна, яка отримала смертельне поранення під час ракетного обстрілу Краматорська 27 червня. Її відзначили "за те, що продовжує поєднувати людей і спільноти невидимими містками, за створені можливості та задані напрямки, якими продовжує рухатися українська культурна спільнота".

Також вручили Спеціальну відзнаку Франкфуртського книжкового ярмарку. Крім грошової винагороди, переможець отримав можливість представляти стенд на ярмарку. Її отримав видавець Олександр Савчук "за збереження культурної спадщини через локальну історію і книжкові проєкти та повернення видатних імен, явищ та об’єктів у культурний дискурс України".