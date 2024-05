Корупція в США та путінська Росія. Оголосили переможців Пулітцерівської премії-2024

У понеділок, 6 травня, у Колумбійському університеті в США відбулась церемонія оголошення лауреатів Пулітцерівської премії. Цього року відзначили 15 переможців за журналістські досягнення та 8 – за досягнення в літературі, театрі та музиці, йдеться на сайті премії.

Агентство Associated Press отримало Пулітцерівську премію в галузі художньої фотографії за висвітлення глобальної міграції через Латинську Америку до США. The New York Times і Reuters здобули нагороду за висвітлення атаки і наслідків дій ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ханна Драйер із The Times отримала Пулітцерівську премію в категорії "Розслідування" за серіал про дитячу працю мігрантів у Сполучених Штатах. Девід Хоффман з видання The Post переміг у номінації "Редакторська робота" за "переконливу і добре досліджену" серію статей про те, як авторитарні режими придушують інакомислення в цифрову епоху.

Дописувач The Washington Post Володимир Кара-Мурза за коментарі, написані з російської тюремної камери. Ці тексти попереджають світ про наслідки інакомислення в Росії під час правління Володимира Путіна і "наполягають на демократичному майбутньому" країни.

Нагороду "за суспільну службу" отримали репортери ProPublica Джошуа Каплан, Джастін Елліотт, Бретт Мерфі, Алекс Мєрескі і Кірстен Берг, які висвітлювали корупцію у Верховному суді США та змусили установу вперше прийняти "кодекс поведінки" щодо суддів.

Переможці у категоріях літератури, театру та музики:

Художня література – "Нічна варта" Джейн Енн Філліпс . Це роман про матір і доньку, події якої відбуваються в божевільні Західної Вірджинії після громадянської війни.

Драма – "Первинна довіра" Ебоні Бута . Фільм розповідає про несподівану подорож працівника книгарні, який втратив роботу.

Історія – "Немає права на чесне життя: Боротьба чорношкірих робітників Бостона в епоху громадянської війни" Жаклін Джонс .

Біографія – Джонатан Айг за біографію Мартіна Лютера Кінга "Король: Життя" та Ільон Ву за книгу "Господар-раб, чоловік-дружина: епічна подорож від рабства до свободи"

Мемуари чи автобіографія – "Непереможне літо Ліліани: Пошуки сестри справедливості" Крістіани Рівери Гарзи, розслідування про вбивство її сестри.

Поезія – "Тріпас" Брендона Сома . Збірка описує складність подвійної мексиканської та китайської спадщини поета.

Нонфікшн – "Один день з життя Абеда Салама: анатомія єрусалимської трагедії" Натана Тралла .

Музика – Концерт для саксофона з оркестром "Адажіо" (для Вадади Лео Сміта) Тайшона Сорея.

Пулітцерівська премія є найпрестижнішою журналістською нагородою у США. Її започаткував медіамагнат Джозеф Пулітцер у 1917 році. Переможці отримують 15 тисяч доларів, а лауреатів премії "за суспільну службу" нагороджують золотою медаллю.