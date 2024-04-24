Оголосили переможницю перекладацької премії Drahomán Prize 2023

У вівторок, 23 квітня, під час урочистої церемонії оголосили ім’я лауреатки премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу за 2023 рік. Нею стала польська перекладачка Катажина Котинська, повідомила пресслужба.

Лауреатка взяла нагороду за переклад на польську книги української письменниці та літературознавиці Оксани Забужко "Найдовша подорож". У Польщі твір "Najdłuższa podróż" вийшов завдяки видавництву Agora у 2023. Раніше очільниця катедри україністики Ягелонського університету Котинська вже перекладала твір Забужко - "Музей покинутих секретів" 2013 року. За цей переклад вона отримала нагороду Центральноєвропейської літературної премії Angelus.

На премію Drahomán Prize Катажину Котинську номінувало Посольство України в Республіці Польща.

"Дякую всім, хто мені допомагав на цьому шляху, бо перекладач може сидіти у своєму кабінеті і начебто робити все самостійно і на самоті, але без людей, які будуть допомагати, підкидати тексти, підказувати, розказувати, додавати тисячі приміток. Всім, хто зі мною дискутував, хто сперечався, всім моїм студентам. Всім українським і неукраїнським моїм друзям, на яких завжди можна було покладатися. І сподіваюся, перед нами ще багато таких пригод, бо занурюватися у нові та старі літературні українські тексти – це найкраща пригода, яку я можу для себе придумати ще на довгі-довгі роки", – сказала Котинська.

Нагороду перекладачці вручив генеральний директор Українського іституту Володимир Шейкою Також на церемонії були філософ, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко і заступниця директорки Українського інституту книги Олена Одинока. Разом вони подякували усім номінантам премії за дослідження української культури та її поширення світом.

На премії промову виголосила й Оксана Забужко, за переклад тексту якої Катажина Котинська отримала нагороду: "Для мене цінною є можливість зустріти сьогодні друзів, які, стикаючись із нерозумінням, ризикуючи своєю нішевою позицією у своїх культурах, весь цей час вперто і послідовно працювали над тим, у що повірили: у потрібність української культури, літератури і українського досвіду для своїх культур і свого досвіду".

Церемонія вручення премії відбулася в Києві у книгарні "Сенс" на Хрещатику. Ведучою премії стала письменниця й журналістка Олена Гусейнова, а музичний супровід церемонії створив український гурт Ukiez.

Про премію Drahomán Prize

Премія Drahomán Prize, що вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном, була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги.

Першою лауреаткою премії стала німецька перекладачка Клаудія Дате. У 2021 році нагороду отримав польський перекладач Богдан Задура. 2022 року лауреаткою премії стала Ірина Дмитришин.

Ім’я лауреата премії Drahomán Prize 2023 традиційно оголошують під час церемонії нагородження наприкінці квітня в Києві. Лауреат отримує статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 3 000 євро, а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості.

У 2023 році до короткого списку премії Drahomán Prize увійшли 3 перекладачів і і перекладачок. Також оголосили спеціальну відзнаку премії "за побудову українсько-грузинських культурних мостів", яку отримав перекладач Рауль Чілачава.