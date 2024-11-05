Оголосили переможця престижної літературної Гонкурівської премії 2024

Лавреатом літературної Гонкурівської премії 2024 року став письменник алжирського походження Камель Дауд. Він отримав нагороду за роман "Гурії" (Houris), повідомляють на сайті Академії Гонкурів.

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"Книга поєднує ліризм і трагедію та озвучує страждання, пов'язані з темним періодом в Алжирі, особливо страждання жінок. Цей роман показує, якою мірою література, з її свободою досліджувати реальність та емоційною насиченістю, може простежити інший шлях пам'яті поряд з історичним наративом народу", – пояснити в журі премії.

Роман вийшов у видавництві Gallimard. В основі сюжету історія алжирської дівчинки Оби. Вона стала жертвою громадянської війни, що тривала з 1992 року по 2002 рік. Через поранення Оба не може говорити, тому змушена переживати усі власні почуття наодинці.

Книгу заборонили видавати на батьківщині письменника – в Алжирі. Історія, на думку влади, порушує статтю "Хартії миру й національного примирення", згідно з якою не можна "роз'ятрювати рани національної трагедії". У протистоянні ісламістських угрупувань та армії Алжиру тоді загинули від 60 до 200 тисяч людей.

Камель Дауд народився в Алжирі, втім був змушений переїхати до Франції через переслідування і погрози з боку ісламістів. Свою перемогу письменник присвятив батькам:



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"Це твоя мрія, за яку ти заплатив роками життя. За мого покійного батька. Моїй мамі, яка ще жива, але нічого не пам'ятає. Немає слів, щоб висловити свою подяку".

Що таке Гонкурівська премія

Гонкурівська премія – найвпливовіша нагорода французьких літераторів, яку заснували у 1902 році.

Щоб отримати премію, письменники повинні писати французькою мовою і опублікувати свій роман у франкомовному видавництві, яке має мережу книжкових магазинів.

Видавець повинен надіслати художній твір кожному члену журі до початку нового літературного сезону(приблизно це відбувається у вересні).

Після трьох відборів – спочатку 15 авторів, потім 8 авторів, а згодом 4 імен – присуджують премію. Оголошення відбувається на початку листопада кожного року.

Автор отримує символічний приз – чек на суму у 10 євро. За заповітом засновника Академії Гонкурів, Едмонда де Гонкура, усе його майно і майно його брата Жуля де Гонкура, мало б перейти до новоствореної Академії. Тоді фонд нагород передбачав 5 тисяч франків кожному переможцю, втім через інфляцію сума впала спочатку до 50 франків, а потім до суми сучасної нагороди.

Проте Академія Гонкурів зобов'язується видавати книгу й перекладати її іноземними мовами, підтримувати популярність видання.