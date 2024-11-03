Шевченківська премія-2025: оприлюднили повний перелік претендентів

Лауреатів оголосять у березні 2025 року

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив список культурних дієвців, номінованих на конкурс. Лауреатів оголосять у березні 2025 року.

Перший тур конкурсу серед номінованих творів планують провести у третій декаді листопада цього року, йдеться на офіційному сайті премії.

Література

У цій категорії є 26 претендентів:

Віктор Терен, книга поезій "Любов і свобода";

Петро Саноцький, книга "В очікуванні весни. Сокальщина в боротьбі за волю України";

Олександр Скороход, роман "Наречена";

Анатолій Шкуліпа, книга поезій "Навстіж – як небеса";

Зиновій Легкий, книга "Час каяття і розплати";

Микола Славинський, поетичне трикнижжя "Магічний кристал", "Магічний кристал 2", "Магічний кристал 3";

Маркіян Камиш, роман "Хазяїн";

Олександр Балабко, роман "Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької";

Іван Малярчук, книга "Доброслав’я";

Микола Павленко, епізодичний роман "Малолітня матуся";

Світлана Поваляєва, книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями";

Світлана Короненко, поетична книга "Поезії";

Володимир Нікітенко, дилогія "Зануда Рауль і лист старої маркізи" і "Зануда Рауль та інші брехуни";

Олаф Клеменсен, книга поезій "Імена, що залишилися";

Рауль Чілачава, книга "Бельканто";

Артем Чех, роман "Пісня відкритого шляху";

Юрій Іздрик, книга поезій "Колекція";

Юрій Тарнавський, роман "Теплі полярні ночі";

Сергій Піддубний, книги "Ілар Хоругин. Велесова книга", "Велесова книга для юнацтва", "Велесова книга – історія українців з прадавніх часів і священний кодекс слав’ян";

Богдан Томенчук, книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет";

Ірен Вітуш (Ірина Квасниця), збірка казок і легенд "Казки бабусі Ірени. Любій Малечі на кожен добрий вечір" на каналі ЮТУБ;

Оксана Рубаняк, книга поезій "Назустріч смерті";

Ірина Рачковська, книга-меморіал "Поминальний хліб. Хліб, який їдять після смерті";

Віолетта Кіртока, книги "Народні герої України. Історії справжніх" у 2-х томах;

Артур Дронь , книга поезій "Тут були ми";

, Мар’яна Савка, книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри".

Літературознавство і мистецтвознавство

У цій категорії на нагороду претендують:

Ігор Набитович, книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький";

Роман Яців, антології, науково-мистецькі видання, наукові видання;

Людмила Тарнашинська, книги "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти", "Україна в огні": війна 2022 крізь призму Довженка: 100 днів протиСТОяння";

Вано Крюгер, книга есеїв "Розчахнута квітка";

Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс, книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги".

Публіцистика і журналістика

У категорії визначили таких претендентів на нагороду:

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Володимир Мула, документальний проєкт "Футбол має тривати";

документальний проєкт "Футбол має тривати"; Олег Баган, книга "Феномен Галичини";

книга "Феномен Галичини"; Іван Малярчук, книга "Доброслав’я";

книга "Доброслав’я"; Людмила Калабуха, книга "Зробіть навпаки: життя та продажі до і під час війни";

книга "Зробіть навпаки: життя та продажі до і під час війни"; Ірина Говоруха, книга "Код нації";

книга "Код нації"; Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді";

проєкт "Публіцистика воєнного часу на Віктор Жадько, книга "Іду дорогами твоїми";

книга "Іду дорогами твоїми"; Віолетта Кіртока, книги "Народні герої України. Історії справжніх" у 2-х томах;

книги "Народні герої України. Історії справжніх" у 2-х томах; Олександр Зінченко, книга "Як українці зруйнували імперію зла".

Музичне мистецтво

Категорія включає таких дієвців:

Олександр Шимко, "ВИРІЙ" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти;

"ВИРІЙ" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти; Марія Бурмака, музичний альбом "Улюблені класики";

музичний альбом "Улюблені класики"; Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик, музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг";

музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг"; Зоряна Кушплер, компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo);

компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo); Рубен Толмачов, музично-поетичний перфоманс Хоровий цикл для читця, бандури та мішаного хору на тексти поетичних переспівів Тараса Шевченка "ПСАЛМИ ДАВИДОВІ";

музично-поетичний перфоманс Хоровий цикл для читця, бандури та мішаного хору на тексти поетичних переспівів Тараса Шевченка "ПСАЛМИ ДАВИДОВІ"; Олексій Скрипник, хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру;

хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру; Андрій Хайат, музичний твір "Гімн землі";

музичний твір "Гімн землі"; Богдана Півненко, концертні програми 2019-2024 років;

концертні програми 2019-2024 років; Євген Оркін, Оксана Линів, кантата "Татусева книга".

Театральне мистецтво

Лауреатами Шевченківської премії у цій категорії можуть стати:

Василь Вовкун, опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків", опера "Діалог кармеліток";

опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків", опера "Діалог кармеліток"; Олена Галл-Савальська, моновистава "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" (за п’єсою Олени Маляренко "Протитанкова відьма");

моновистава "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" (за п’єсою Олени Маляренко "Протитанкова відьма"); Максим Голенко, Юлія Заулична, Олексій Бусько, Марк Дробот, вистави "Червона рута", "Зерносховише" Наталки Ворожбит.

Кіномистецтво

У категорії "Кіномистецтво" цьогоріч номінували лише творців повнометражного ігрового фільму "Довбуш" Олеся Саніна, Сергія Михальчука та Аллу Загайкевич.

Візуальні мистецтва

Номінантами у цій категорії стали:

Зореслава Пилипишак, картина "Серце Ісуса";

картина "Серце Ісуса"; Юлій Скаканді, серія живописних творів "Ностальгія";

серія живописних творів "Ностальгія"; Анатолій Федірко, мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги Буковини імені родини Марбергів, м.Чернівці);

мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги Буковини імені родини Марбергів, м.Чернівці); Катерина Косьяненко, мистецький проєкт Victory (серія творів станкового живопису);

мистецький проєкт Victory (серія творів станкового живопису); Григорій Лоїк, пистецький проєкт "МАЙДАН-ВІЙНА-МАРЕ";

пистецький проєкт "МАЙДАН-ВІЙНА-МАРЕ"; Віра Баринова (Кулеба) , проект "Крик мовчання" (твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка";

, проект "Крик мовчання" (твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка"; Борис Крилов, Олесь Сидорук, пам’ятник Великому князю Литовському та королю Польщі Олександру Ягеллончику у м. Каунас;

пам’ятник Великому князю Литовському та королю Польщі Олександру Ягеллончику у м. Каунас; Володимир Козюк, поліптих "Україна крізь віки";

поліптих "Україна крізь віки"; Володимир Шолудько, пам’ятник УПА "Борцям за Волю України" (1943-1947 рр.);

пам’ятник УПА "Борцям за Волю України" (1943-1947 рр.); Олег Пінчук, скульптурна композиція "Тризуб";

скульптурна композиція "Тризуб"; Юлія Мусаковська, виставка "Траєкторії польотів";

виставка "Траєкторії польотів"; Іван Світличний, виставка Maybe We Can Have Fun Together ("Можливо, ми зможемо повеселитися разом");

виставка Maybe We Can Have Fun Together ("Можливо, ми зможемо повеселитися разом"); Микита Титов, серія політичних плакатів "Шлях Свободи";

серія політичних плакатів "Шлях Свободи"; Ірина Сушельницька, мистецький проект "КОД України" (Культура Об’єднує Дух).

Декоративно-прикладне мистецтво

У цій категорії на премію претендують:

Олег Боньковський, мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023);

мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023); Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проект "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський видав указ про зміни в положеннях Шевченківської премії.