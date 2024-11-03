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Шевченківська премія-2025: оприлюднили повний перелік претендентів

Ірина Батюк — 3 листопада, 13:49
Шевченківська премія-2025: оприлюднили повний перелік претендентів
Лауреатів оголосять у березні 2025 року
Фото: Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив список культурних дієвців, номінованих на конкурс. Лауреатів оголосять у березні 2025 року.

Перший тур конкурсу серед номінованих творів планують провести у третій декаді листопада цього року, йдеться на офіційному сайті премії.

Література

У цій категорії є 26 претендентів:

  • Віктор Терен, книга поезій "Любов і свобода";
  • Петро Саноцький, книга "В очікуванні весни. Сокальщина в боротьбі за волю України";
  • Олександр Скороход, роман "Наречена";
  • Анатолій Шкуліпа, книга поезій "Навстіж – як небеса";
  • Зиновій Легкий, книга "Час каяття і розплати";
  • Микола Славинський, поетичне трикнижжя "Магічний кристал", "Магічний кристал 2", "Магічний кристал 3";
  • Маркіян Камиш, роман "Хазяїн";
  • Олександр Балабко, роман "Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької";
  • Іван Малярчук, книга "Доброслав’я";
  • Микола Павленко, епізодичний роман "Малолітня матуся";
  • Світлана Поваляєва, книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями";
  • Світлана Короненко, поетична книга "Поезії";
  • Володимир Нікітенко, дилогія "Зануда Рауль і лист старої маркізи" і "Зануда Рауль та інші брехуни";
  • Олаф Клеменсен, книга поезій "Імена, що залишилися";
  • Рауль Чілачава, книга "Бельканто";
  • Артем Чех, роман "Пісня відкритого шляху";
  • Юрій Іздрик, книга поезій "Колекція";
  • Юрій Тарнавський, роман "Теплі полярні ночі";
  • Сергій Піддубний, книги "Ілар Хоругин. Велесова книга", "Велесова книга для юнацтва", "Велесова книга – історія українців з прадавніх часів і священний кодекс слав’ян";
  • Богдан Томенчук, книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет";
  • Ірен Вітуш (Ірина Квасниця), збірка казок і легенд "Казки бабусі Ірени. Любій Малечі на кожен добрий вечір" на каналі ЮТУБ;
  • Оксана Рубаняк, книга поезій "Назустріч смерті";
  • Ірина Рачковська, книга-меморіал "Поминальний хліб. Хліб, який їдять після смерті";
  • Віолетта Кіртока, книги "Народні герої України. Історії справжніх" у 2-х томах;
  • Артур Дронь, книга поезій "Тут були ми";
  • Мар’яна Савка, книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри".

Літературознавство і мистецтвознавство

У цій категорії на нагороду претендують:

  • Ігор Набитович, книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький";
  • Роман Яців, антології, науково-мистецькі видання, наукові видання;
  • Людмила Тарнашинська, книги "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти", "Україна в огні": війна 2022 крізь призму Довженка: 100 днів протиСТОяння";
  • Вано Крюгер, книга есеїв "Розчахнута квітка";
  • Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс, книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги".

Публіцистика і журналістика

У категорії визначили таких претендентів на нагороду:

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  • Володимир Мула, документальний проєкт "Футбол має тривати";
  • Олег Баган, книга "Феномен Галичини";
  • Іван Малярчук, книга "Доброслав’я";
  • Людмила Калабуха, книга "Зробіть навпаки: життя та продажі до і під час війни";
  • Ірина Говоруха, книга "Код нації";
  • Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді";
  • Віктор Жадько, книга "Іду дорогами твоїми";
  • Віолетта Кіртока, книги "Народні герої України. Історії справжніх" у 2-х томах;
  • Олександр Зінченко, книга "Як українці зруйнували імперію зла".

Музичне мистецтво

Категорія включає таких дієвців:

  • Олександр Шимко, "ВИРІЙ" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти;
  • Марія Бурмака, музичний альбом "Улюблені класики";
  • Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик, музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг";
  • Зоряна Кушплер, компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo);
  • Рубен Толмачов, музично-поетичний перфоманс Хоровий цикл для читця, бандури та мішаного хору на тексти поетичних переспівів Тараса Шевченка "ПСАЛМИ ДАВИДОВІ";
  • Олексій Скрипник, хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру;
  • Андрій Хайат, музичний твір "Гімн землі";
  • Богдана Півненко, концертні програми 2019-2024 років;
  • Євген Оркін, Оксана Линів, кантата "Татусева книга".

Театральне мистецтво

Лауреатами Шевченківської премії у цій категорії можуть стати:

  • Василь Вовкун, опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків", опера "Діалог кармеліток";
  • Олена Галл-Савальська, моновистава "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" (за п’єсою Олени Маляренко "Протитанкова відьма");
  • Максим Голенко, Юлія Заулична, Олексій Бусько, Марк Дробот, вистави "Червона рута", "Зерносховише" Наталки Ворожбит.

Кіномистецтво

У категорії "Кіномистецтво" цьогоріч номінували лише творців повнометражного ігрового фільму "Довбуш" Олеся Саніна, Сергія Михальчука та Аллу Загайкевич.

Візуальні мистецтва

Номінантами у цій категорії стали:

  • Зореслава Пилипишак, картина "Серце Ісуса";
  • Юлій Скаканді, серія живописних творів "Ностальгія";
  • Анатолій Федірко, мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги Буковини імені родини Марбергів, м.Чернівці);
  • Катерина Косьяненко, мистецький проєкт Victory (серія творів станкового живопису);
  • Григорій Лоїк, пистецький проєкт "МАЙДАН-ВІЙНА-МАРЕ";
  • Віра Баринова (Кулеба), проект "Крик мовчання" (твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка";
  • Борис Крилов, Олесь Сидорук, пам’ятник Великому князю Литовському та королю Польщі Олександру Ягеллончику у м. Каунас;
  • Володимир Козюк, поліптих "Україна крізь віки";
  • Володимир Шолудько, пам’ятник УПА "Борцям за Волю України" (1943-1947 рр.);
  • Олег Пінчук, скульптурна композиція "Тризуб";
  • Юлія Мусаковська, виставка "Траєкторії польотів";
  • Іван Світличний, виставка Maybe We Can Have Fun Together ("Можливо, ми зможемо повеселитися разом");
  • Микита Титов, серія політичних плакатів "Шлях Свободи";
  • Ірина Сушельницька, мистецький проект "КОД України" (Культура Об’єднує Дух).

Декоративно-прикладне мистецтво

У цій категорії на премію претендують:

  • Олег Боньковський, мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023);
  • Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проект "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський видав указ про зміни в положеннях Шевченківської премії.

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