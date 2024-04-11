Диригентка Линів виступила за перейменування консерваторії імені Чайковського

Оксана Линів категорично не підтримує того, що Національна музична академія досі носить його імʼя.

Диригентка Болонського оперного театру та американської Менрополітен-опера Оксана Линів заявила, що негативно ставиться до присутності імені Чайковського у назві Національної музичної академії України.



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Про це вона розповіла в інтерв’ю УП.Культура.

Вона зауважила, що державна інституція має демонструвати імена видатних українських музичних дієвців:

"Вся наша з вами розмова точиться про те, як складно і якими зусиллями дається просування української класичної музики за кордоном. І тому я вважаю дуже важливим, щоби головний музичний освітній заклад країни носив імʼя українського композитора. Якого – треба думати. Але однозначно – Національна музична академія повинна розвивати український мистецький бренд".

Натомість вона розповіла про кенселінг композитора — лише після початку війни українці почали активно виступати проти Чайковського. До цього репертуари українських театрів по всій країні були переповнені його творами, як "Лебедине озеро" і "Лускунчик".

У світі ж зараз обговорюють тему гомосексуальності композитора, що зараз підпала під соціальне питання гендерної свободи і легалізації одностатевих шлюбів. Імперія забороняла видавати листи Чайковського, які документували його вподобання.

"В Росії за життя Чайковського як раз критикували за відсутність націоналістичних поглядів і проросійських музичних ідей, за його європейськість. Бо Чайковський ще за життя був визнаний в світі. Він відкривав Карнегі–Гол в Нью Йорку, композитор і диригент Густав Малер популяризував і цінував його твори", — додала Линів.

Українські композитори також вважали його "своїм". Такої думки були Лисенко в листах до Івана Франка та Станіслав Людкевич.

"Соломія Крушельницька співала партію Тетяни в "Євгенії Онегіні", як і інший російський репертуар. Хоча вона усвідомлювала політичне становище України в Російській імперії".