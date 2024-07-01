Олег Сенцов вперше за два роки особисто представив свій фільм на кінофестивалі
Український режисер та військовослужбовець, колишній бранець Кремля, Олег Сенцов особисто приїхав представляти свій новий фільм "Реал" на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Це був перший виїзд кінематографіста-захисника за кордон за час повномасштабної війни.
Про це він розповів у своєму Facebook.
"Вперше за час війни приїхав у відпустку за кордон, на фестиваль в Карлові Вари, аби представити документальний фільм про трагічні події річної давнини "Реал", – написав Сенцов.
Також він розповів, що напередодні прем'єри 30 червня зустрівся з чеським президентом Петром Павелом та актором Вігго Мортенсеном, який нещодавно гостював у Чернівцях.
"Зараз критично важливо аби розмова про Україну тривала, бо це основа нашої підтримки, а також, щоб з'являлось розуміння того, в яких нелюдських умовах ми боремось з ворогом. Це потрібно не тільки людям за кордоном, а і нам самим, щоб перестати ховатися в світі мрій та ілюзій", – підкреслив режисер.
Після зустрічі чеський президент зазначив, що новий фільм Сенцова є дуже важливим, бо реалістично показує війну в Україні. "Може розповісти більше, ніж десять репортажів або ціла книга", – цитує Павела "Радіо Свобода".
Про фільм "Реал"
"Реал" – четвертий повнометражний фільм Олега Сенцова.
Режисер називає свою нову роботу нетиповою, адже створена вона була випадково. Увесь запис вівся на тактичну камеру Сенцова, а події відбуваються під час евакуації військового підрозділу.
Бій, запис якого ліг в основу стрічки, Сенцов зняв улітку 2023 року, коли його БТР був уражений ворогом. Тоді він опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію з позиції під кодовою назвою "Реал".
"Реал" – це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші", – розповідав режисер раніше.
Про фестиваль у Карлових Варах
Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах (Karlovy Vary International Film Festival, KVIFF) відбувається щоліта у Чехії. Цього року проходитиме з 28 червня до 6 липня.
З 1956 року входить до подій "категорії А" – престижних міжнародних кінооглядів з неспеціалізованою конкурсною програмою.