Фільм-випадковість. У Чехії покажуть нову документальну стрічку Олега Сенцова

На 59-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах у Чехії покажуть новий фільм режисера та військового Олега Сенцова. Документальна стрічка "Реал" буде представлена у програмі "Спеціальні покази", повідомила УП.Культура пресслужба Артхаус Трафік.

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Сам Сенцов називає стрічку про російсько-українську війну нетиповою, адже створена вона була випадково. Увесь запис ведеться на тактичну камеру режисера, а події відбуваються під час евакуації військового підрозділу.

"Реал" — це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші", — розповів Олег Сенцов.

Події фільму показують евакуацію частину підрозділу Сенцова Артхаус Трафік

З початком повномасштабного вторгнення режисер доєднався до лав ЗСУ та воював на південно-східному напрямку. Улітку 2023 він випадково зняв один із боїв, коли його БТР був уражений ворогом. Сенцов опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою "Реал".

Документальний фільм змогли реалізували у копродукції України та Хорватії.

Про фестиваль у Карлових Варах

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах (Karlovy Vary International Film Festival, KVIFF) відбувається щоліта у Чехії. Цьогоріч подію планують з 28 червня до 6 липня.

З 1956 року чеський вестиваль входить до подій "категорії А". Це престижні міжнародні огляди з неспеціалізованою конкурсною програмою. Більшість великих і престижних кінофестивалів акредитовані Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FIAPF).