"Воплі Відоплясова" поїдуть на Burning Man, щоб виступити на "Синьому бику"

Гурт "Воплі Відоплясова" виступить на пересувній інсталяції – "Синьому бику" – під час фестивалю Burning Man у Сполучених Штатах.

Про це УП.Культура повідомила команда проєкту.

"Для мене виступ на арткарі Blue Bull на Burning Man – неймовірна можливість наймасштабніше представити нашу культуру, від автентики до артхаусу. ВВ завжди були і є пропагандистами за кордоном українського мелосу саме в живому виконанні.

Ми несем за океан живий, сучасний імпульс вкраїнської душі, що лунає із самих глибин нашої традиції та масштабується у твори, які Західний Світ, можливо, ще не пізнав", – розповів лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

"Синій бик" стане сценою для гурту Надано командою проєкту

Арткар "Синій Бик" був створений за мотивами картини Марії Примаченко. Його проєктували митці та інженери "Майстерні чудес" на чолі з керівником дослідно-конструкторського бюро Мітею Зінов’євим. Рухома конструкція є одночасно й повноцінною сценою – обладнана звуковою системою. Вона здатна вмістити до 30 людей й стане платформою для виступу артистів фестивалю.

На арткарі "ВВ" проведуть годинний концерт української музики. Окрім "Синього Бика" на Burning Man представлять щонайменше 4 інсталяції українських митців, повідомляє Forbes. Серед них – художник Олексій Сай, що торік представив об'єкт "I`m Fine".

Захід відбудеться з 24 серпня до 1 вересня в пустелі Блек-Рок. Тема цьогорічного фестивалю – Tomorrow Today.

Арткар "Синій бик" - перший пересувний об'єкт, представлений українцями Надано командою проєкту

Україна на Burning Man

На фестивалі незалежного мистецтва Burning Man у 2024 році український військовий DJ Tapolsky відіграв музичний сет поруч із інсталяцією "I’m Fine". Відео на каналі Української правди зібрало 100 тисяч переглядів за дві доби.

Інсталяцію, біля якої записувати діджей-сет, створили художник Олексій Сай та продюсер Віталій Дейнега. Напис "I’m Fine" став символом стійкості українців, показуючи гостям фестивалю з усього світу трагедію війни.

У червні 2025 року, у Києві на площі біля Софії Київської показали художню інсталяцію Black Cloud ("Чорна хмара") – цьогорічний об'єкт Олексія Сая. Інсталяція сягнула 30 метрів завдовжки, 17 завширшки та 15 метрів у висоту, а важить 7 тонн.