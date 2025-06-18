ООН назвала воєнним злочином напад Ізраїлю на культурні пам'ятки Палестини

У звіті ООН засуджують напади Ізраїлю на культурні та релігійні об’єкти на окупованій палестинській території. Комісія назвала це воєнним злочином та злочином проти людяності шляхом знищення.

Про це повідомляє ArtNews.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування окупованої палестинської території розслідувала напади на культурні, релігійні та освітні об’єкти в Газі та на окупованій палестинській території.

Комісія зазначила, що Ізраїль "знищив систему освіти Гази та понад половину релігійних і культурних об’єктів у Секторі Газа" та назвала це наслідком "ширшої кампанії Ізраїлю зі спустошення цивільних об’єктів та інфраструктури".

У період з жовтня по грудень 2023 року у Газі пошкоджено або зруйновано:

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грецьку православну церкву Святого Порфирія у Газі, яка вважається третьою найстарішою церквою у світі та святилищем воєнного часу для місцевих християнських та мусульманських громад.

Велика мечеть Омарі VII століття, зруйнована авіаударом.

Музей Аль-Матхав, розграбований та знесений бульдозером. Це перший археологічний музей Гази, де зберігалася приватна колекція антикваріату.

Музей палацу-паші, який був сховищем стародавніх мистецьких пам'яток, обстріляли й майже повністю знищили.

У своєму аналізі Комісія підсумувала, що ізраїльські сили безпеки "мали знати про розташування та значення визначних культурних пам’яток у Газі". Також автори встановили, що в більшості розслідуваних випадків, "особливо тих, що стосуються знесення з використанням вибухівки та бульдозерів", ізраїльські збройні сили скоїли воєнні злочини. Ізраїльських військових звинувачують у:

навмисному спрямуванні нападів на будівлі, присвячені релігії, та на історичні пам'ятки;

навмисне здійснення нападів, знаючи, що вони завдадуть шкоди цивільним об'єктам, яка буде надмірною порівняно з очікуваною конкретною та прямою загальною військовою перевагою;

широкомасштабне знищення майна, не виправдане військовою необхідністю;

знищення майна противника без обґрунтування, яке вимагає такого знищення.

Комісія зазначила, що пошкодження матеріальної спадщини "глибоко впливає на нематеріальні культурні елементи, такі як релігійні та культурні практики, пам'ять та історія".

З 7 жовтня 2023 року, за даними ЮНЕСКО з 7 жовтня 2023 року 110 об’єктів було пошкоджено. Як зазначає організація, це свідчить про "явну неповагу до релігійних переконань, культури та спадщини палестинського народу та підриває культуру та ідентичність палестинського народу".

Що говорить ООН про знищення культурних пам'яток в Україні?

15 липня 2022 року на 8 рік війни Росії проти України ООН визнала, що російська агресія спрямована проти української ідентичності.

У липні 2024 року ЮНЕСКО засудив повномасштабну агресію Росії та цілеспрямоване знищення культурної спадщини України.

За даними МКІП, станом на 25 травня 2025 року Росія вже знищила 1482 об’єкти. З них національного значення – 145, місцевого – 1232, щойно виявлених – 105.

Пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області – 335, Херсонській – 282, Донецькій – 172, Одеській – 159, Київській області та м. Києві – 106, Запорізькій – 67, Чернігівській – 65, Львівській – 61, Дніпропетровській – 61, Сумській – 56, Миколаївській – 53, Луганській – 32, Хмельницькій – 11, Полтавській – 10, Вінницькій та Житомирській – по 4, Кіровоградській – 3, Черкаській – 1.