Фестиваль російського кіно у Франції показав "Тіні забутих предків" без дозволу правовласника – кіностудії Довженка

Правовласник фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" – Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка – не отримував жодних звернень щодо показу стрічки на фестивалі російського кіно у Франції.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це УП.Культура повідомили у кіностудії Довженка.

"Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка є дійсним володарем авторських прав кінофільму "Тіні забутих предків", який був створений на кіностудії Довженка у 1964 році…Щодо участі фільму "Тіні забутих предків" у російському фестивалі у Франції, кіностудія Довженка не отримувала жодних листів і інформацій на погодження у показі картини від організаторів цього фестивалю. Росія діє у своєму звичному амплуа, не звертаючи жодної уваги на міжнародні правила і закони щодо використання інтелектуальної власності художніх творів", – заявили на кіностудії.

Також там повідомили, що оригінальний негатив "Тіней" у радянські часи був переданий у фільмосховище Держкіно СССР "Білі стовпи", що знаходиться неподалік Москви: "Після розвалу Радянського Союзу, кіностудія Довженка неодноразово зверталася до "Білих стовпів" з проханням повернути оригінал українського кінофільму в Україну, але позитивного рішення так і не одержала".

Днями стало відомо, що на фестивалі російського кіно у Парижі та Таверні показали фільм Параджанова "Тіні забутих предків". Цей фестиваль організовує асоціація "Інша Росія", він проводиться у Франції вже вдесяте і цього року присвячений пам'яті Олексія Навального.

Постер фестивалю

Крім показу "Тіней", в програму включили також ретроспективу фільмів української кінорежисерки, уродженки Бахмута, Лариси Шепітько.

На це відреагувало посольство України у Франції та звернулося до Міністерства культури Франції, назвавши покази українських фільмів "кричущим випадком апропріації".

"Культурна апропріація, або простіше кажучи, – крадіжка чужої культурної спадщини, традиційно входить до російського гібридного арсеналу… Культура продовжує цинічно використовуватися для легітимізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль "російського фільму" спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що, незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їх методи багато в чому залишаються незмінними", – йдеться в заяві посольства.

Також офіційне звернення з вимогою зняти фільм з показів до організаторів фестивалю направило представництво Українського інституту у Франції.

"Використання імені Сергія Параджанова та його фільмів під загальною назвою "Інша Росія" відповідає політиці СРСР та сучасної Росії, а саме – колонізації та привласненню досягнень інших культур. До відома, Сергій Параджанов критикував радянську культурну політику, якої дотримується сучасна Росія. Він був засуджений з політичних мотивів, саме через власну позицію та постійну підтримку української інтелігенції. Режисер заявив, що він "вірменин, який народився в Тбілісі і був ув'язнений в Росії за український націоналізм", – йдеться в листі.

Також французьке представництво УІ згадало і про Ларису Шепітько: "Слід зазначити, що Лариса Шепітько, яка також згадується у вашій програмі, є українською режисеркою з міста Бахмут, яке було зруйноване російською армією. Вона не має нічого спільного з жодною Росією – ні з нинішньою, ні з "іншою".

Зранку п'ятниці, 15 березня, УІ отримав відповідь організаторів фестивалю, де вони переконують, що "рішуче дистанціюються від імперського великоросійського ставлення" та обрали фільми і режисерів "з повним знанням фактів".

"Не всі вони були зняті російськими кінематографістами, але режисерами, які навчалися в Росії, розмовляли однією мовою... Усі вони стали жертвами тиску з боку радянської кіновлади та політичних сил свого часу. Більшість із цих фільмів не показували в СРСР або показували в обмеженій кількості", - йдеться у відповіді.

Також вони виправдовуються, що хоча Лариса Шепітько народилася в Україні та закінчила школу у Львові, та навчалася у ВДІКу в Москві та зняла всі свої фільми російською.

Щодо "вірменина з Тифлісу" Параджанова організатори пояснюють його присутність у програмі так: "Для нас він є символом тих творців, які систематично намагаються вийти за межі мовних чи етнічних поділів".

Організатори заявили, що відмовляються зняти "Тіні забутих предків" з фестивальних показів, бо залишаються "осторонь від політичної боротьби".

В УІ розповіли, що готують подальшу спільну відповідь разом із посольством у Франції та Міністерством закордонних справ. І додали, що домовилися з фестивальною локацією провести покази стрічок Сергія Параджанова та Олександра Довженка.

Про "Тіні забутих предків"

"Тіні забутих предків" — це фільм режисера Сергія Параджанова, знятий за однойменною повістю українського письменника Михайла Коцюбинського на кіностудії імені Олександра Довженка. Він вийшов у 1965 році та згодом здобув світову славу, його показували на фестивалях у Венеції, Нью-Йорку, Лондоні.

Кілька років тому саме цей фільм зайняв першу позицію складеного фахівцями Довженко-центру рейтингу 100 найкращих фільмів у історії українського кіно.

У 2023 році відреставровану версію стрічки Параджанова показували у спеціальній ретроспективній програмі Венеційського кінофестивалю.